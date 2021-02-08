南非政府7日表示，阿斯特捷利康(AstraZeneca又稱AZ疫苗)未能有效地降低南非變種新冠病毒株501Y.V2501Y所造成輕度或中度感染，故先暫停AZ疫苗注射計畫。

研究人員也指出，在南非新變種病毒株大規模擴散前，這個AZ疫苗大概只有75％效力。與安慰劑相比，這個AZ疫苗對避免染疫造成輕度或中度病症的效力大概僅22％，遠比政府設定至少50％效力性要低很多。目前，也沒有評估這支AZ疫苗，是否有助避免變成新冠肺炎重症患者。

不過，AZ疫苗業者6日表示，對自己疫苗產品有信心，接種後可有效避免變成重症患者。

南非政府希望有三分之二人口，約四千萬人可以接種疫苗，以實現一定程度群體免疫力，但目前僅紙上談兵尚未開始注射。

南非政府原本計畫，8日收到由印度血清研究所（SII）生產一百萬劑AZ疫苗後，可以讓醫護人員先行接種。不過在AZ疫苗效力遭質疑後，將用嬌生(Johnson & Johnson)與輝瑞疫苗(Pfizer/BioNTech)替代。南非政府預計，嬌生與輝瑞疫苗會在二月份接連到貨。

為南非政府提供疫情建議的教授也認為，目前市面上的疫苗對南非新變種病毒株的有效性尚無法確定，因此需要一種新的評估方式。首先，看施打後患者住院率有沒有降低，若有的話再進行大規模推廣。若住院率還是降不下來，可能就要接種另一種有效疫苗。

該教授補充，南非還有大概四個月的時間就要進入冬季，屆時第三波新冠病毒將開始肆虐，並批評政府暫停AZ疫苗接種不智，因為這些被嫌沒有效力的百萬支AZ疫苗，還是可以預防染疫變成重症機會。

南非政府表示，這些AZ疫苗效期在4月份就要到期，目前正在與印度血清研究所交涉，看是否可延期交貨或者更換疫苗。

(時報資訊)