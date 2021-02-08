農曆春節將至，但疫情未解，不少大型活動取消或延期，政府更呼籲減少群聚。值此時刻，「國家圖書館遠距學園」數位學習平台以及「國家圖書館數位影音服務系統」24小時不打烊，不僅提供在線充電的最佳途徑，也可作為年節休閒娛樂的選擇之一。

「國家圖書館遠距學園」（https：／／cu.ncl.edu.tw）數位學習平台資源，集結各文教機構共同發展優質數位教學課程，包含圖資專業、人文藝術、大眾科普、語言學習等豐富主題內容。

於年假期間，遠距學園特別開設三大適宜大眾修讀之主題系列課程，包含：國圖與趨勢教育基金會合作辦理之「藝情放輕鬆說演劇場」系列課程，由朱陸豪、魏海敏、唐美雲等多位戲曲名家主講；以及國圖與多國在台辦事處合作辦理之「寰宇視野」系列課程，如「當代印度」系列講座、「理查．費德勒談《幽靈帝國拜占庭》」等。

另外，為因應政府推行的2030雙語國家政策，遠距學園亦推出「英文力UP!」系列課程，內容包含「讀出英語力：Content Area Reading」、「看文化學英文」、「破壞式創新與英語學習」等。

為鼓勵民眾修讀課程，國圖特別推出春節限定「喜迎新春．學習滿分」數位學習推廣活動，於2月8日至2月17日期間，凡選讀並完成本次推廣之「藝情放輕鬆說演劇場」、「寰宇視野」、「英文力UP!」等系列課程6小時以上者，除可獲得公務人員終身學習時數（或教師研習時數）外，也可參加抽獎。

而國圖數位影音服務系統（http：／／dava.ncl.edu.tw／）則提供讀者「零門檻．零廣告」的閱聽服務，影片內容豐富，民眾宅在家中就可享受兼具視覺和聽覺的知識盛宴。同時，平台內容均取得公開授權，服務取用便捷，讀者使用上無需註冊，無點播次數之限制。

「國圖數位影音服務系統」近年來持續收錄國圖所舉辦各項活動的影音紀錄，舉凡漢學中心學人的研究發表、探討歐盟議題的台灣歐盟論壇、至座無虛席的四季閱讀系列演講等，從詩到文學，歷史到當代議題，又或萬中選一館藏復刻版問世之發表會等，可說是內容豐富、題材多元。

(中時 )