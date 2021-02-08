蔡英文總統每年春節期間會配合行程送出福袋，今年因防疫未安排參香行程，總統府表示，總統府印製的一元福袋，將爰往例分送予有需要的朝野立委，以及軍警單位等執勤人員。

總統府今年印製的福袋有33萬份，以往都是由總統、副總統在農曆春節期間下鄉時發放，也吸引民眾排隊爭搶，但受疫情影響，總統府發言人張惇涵表示，今年因為總統、副總統並無安排春節期間的廟宇參香行程，要對欲透過參加行程來索取福袋的民眾致歉。

他說，總統府印製的一元福袋，都爰往例配送予立法院，再分送予有需要的朝野立委。並配送予外交、僑務、軍警等相關單位，及發送至外館、僑界與執勤同仁。

張惇涵指出，原訂於參香行程中發放的福袋，改以在總統、副總統春節慰勉各單位的行程中，發送予堅守崗位的同仁夥伴，並另增加配送給國軍相關單位，一方面感謝春節期間仍堅守崗位的工作夥伴，另一方面，也感謝國軍弟兄姊妹春節期間仍守護國家的辛勞。

(中時 )