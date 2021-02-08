喜馬拉雅山冰川斷裂釀洪災 至少150人罹難 救援畫面曝光

喜馬拉雅山7日冰河斷裂引爆印度北部嚴重洪災，至今上百人下落不明、凶多吉少，不過7日仍有12名受困隧道的工人幸運獲救。

喜馬拉雅山冰川昨（7）日崩裂掉進河裡，在印度北阿坎德省（Uttarakhand）引發嚴重洪災，至今造成7死、170人失蹤，當局擔憂失蹤者凶多吉少，不過昨日搜救過程中仍有好消息傳出，12名工人受困地下道後順利被救出，奇蹟生還。

綜合《印度斯坦時報》（Hindustan Times）、新德里電視台（NDTV）報導，冰川斷裂在印度北部北阿坎德省傑莫利縣（Chamoli）塔波萬區（Tapovan）造成的嚴重洪災傳出好消息，塔萬坡區附近原有12名工人受困一座正在建造中的地下隧道，不過經過印度與西藏邊境警察部隊（Indo-Tibetan Border Police，ITBP）搶救後，12名工人已全數被救出。

Brave #Himveers of ITBP rescuing trapped persons from the tunnel near Tapovan, #Dhauliganga, #Uttarakhand this evening after 4 hrs of efforts. Total 12 persons were rescued from the tunnel out of which 3 were found unconscious. After first aid, carried on stretchers to road head. pic.twitter.com/iHsrFXjhDd — ITBP (@ITBP_official) February 7, 2021

根據現場畫面顯示，5名救難隊員用繩索合力將全身沾滿汙泥的受困者從狹窄的隧道洞口裡拉出來，工人脫困後興高采烈地舉起雙手歡呼，甚至因為太高興了，一度站不穩倒進泥濘中，惹得現場所有人哄堂大笑。

新德里電視台報導，7日上午喜馬拉雅山冰川融化斷裂，斷裂的冰河掉進河裡後引發洪水，湍急、暴漲的河水沖斷5座橋樑、毀損附近村落房舍及印度國家火力發電公司（NTPC）的一座發電廠，並且沖走里希根加河（Rishiganga）附近一座小型水力發電設施，這場冰河斷裂引發的洪災至今已知造成7人喪命、170人失蹤，失蹤者包含印度國家火力發電公司發電廠的148名員工、及水利發電站的22名員工，當局悲觀表示失蹤者凶多吉少。

除了獲救的12名工人，另外還有約30名工人受困另一座全長約2.5公里的隧道，印度與西藏邊境警察部隊已連夜進行搶救。

(中時新聞網)