逢年過節，不少人都會買彩券試試手氣，但有一名阿伯花了7萬元卻沒中獎，便對著彩券行咆哮「一定是公司內定得主」，令女老闆相當無奈，事後將事發經過及自己心聲分享在網路。

練姓彩券行女老闆6日於臉書社團《我是社子人》還原事發經過，指一名阿伯一年花了7萬多元買彩券，但從未中獎，因此跑到她的店裡控訴公益彩券對社會不公，並拉開嗓門大聲說「公益彩券是騙人不敢公開得獎，一定是公司內定得主，會買公益彩券的都是想翻身的窮人，而你們賣窮人彩券賣希望，卻騙他們的錢。」

練姓女老闆透露，男友本身是脊椎損傷患者，胸口以下癱瘓，只能靠輪椅行動，政府能給一口飯吃，「我們非常感恩」。公益彩券本來就是幫助弱勢族群的產業，因此對每個上門來買彩券的客人都心存感恩，每天早上7點營業至晚上12點，靠自己的力量努力去過更好的日子。

練女無奈說，公益彩券的宗旨是，投注不過度，助人又樂己，呼籲阿伯應該理性消費，以不超過自己能力範圍為主，並表示許多下注的客人都非常清楚自己的消費目的，第一，是來娛樂，第二是，是來博弈，因此許多客人並未在意有沒有中獎，練女反問，「阿伯，您的目的是什麼？您又想控訴什麼呢？」

練女接著說，一般民眾花100元買大樂透，「我們只有賺8元」，要賣100個客人才會賺800元，但這些都還沒有扣除房租水電等營運支出，需要長時間工作，才能維持營運及生活，「我們不是集團經營者，是真的需要這份收入」，再加上身障者的工作機會真的不多，希望阿伯能有寬容的心，若真想為此申訴，建議到台灣彩券公司。最後，練女也呼籲，希望藉由分享，讓大家了解彩券行更多的面相。

(中時新聞網)