買氣增溫，上周五天然橡膠期貨持續上漲；其中日本橡膠連續第2天反彈收漲，受助於國際油價連日揚升，以及中國報告的COVID-19新的病例持續減少，並創一個月以來最少，提振市場買氣，帶動期膠持續走高；大阪OSE交易所-指標7月期貨漲近2.5%，報每公斤239.5日圓；新加坡SICOM-RSS3 3月期貨漲0.45%，報每公斤222美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨漲0.8%，收於每噸14730元人民幣。

分析師表示，由於臨近農曆春節期間，且中國疫情、美國刺激經濟政策等情況均存在不確定性，預計天然橡膠期貨價格維持續區間震盪。

亞洲現貨市場全面反彈上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲1.3%，報每公斤63.85泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.4%，報現貨價每公斤163.85美分。(商品行情網)

(時報資訊)