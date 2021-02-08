隨著記憶體產業復甦，記憶體模組廠宇瞻(8271)2021年1月營收6.58億元，比上月增長11.34%，亦呈現年增12.89%，表現淡季不淡。

宇瞻2020年全年營收71.52億元，比前年減少4.46%。前三季獲利比年前年同期下滑，今年隨著記憶體產品價格看漲，有利業績成長。

宇瞻去年第三季受到記憶體IC跌價影響，隨著去年第四季價格逐步回穩，有助於去年第四季起營運逐步回溫。

記憶體價格去年第三季走跌，影響模組廠獲利。宇瞻2020年第三季毛利率降至約11%，單季每股純益0.24元，也使得去年前三季獲利轉為比前年同期下滑約14.7%，2020年前三季EPS為2.34元。

宇瞻2020年第三季營收16.99億元，較第二季略增0.45%；受到平均銷貨單價下滑影響；單季毛利率11.03%，較第二季下降5.47個百分點，稅後淨利2411萬元，季減57.68%，每股純益0.24元。2020年前三季營收53.56億元，年減約3.73%；毛利率下滑2.1個百分點至16.65%；淨利2.35億元，年減14.73%；基本每股盈餘2.34元，低於前年同期之2.74元。

宇瞻2020年第四季營收17.95億元，較第三季增加約5.65%。

(時報資訊)