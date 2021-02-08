有別於過去「第三勢力」聲浪高漲，本屆國會眾小黨表現持平，台灣政黨政治又回歸到兩大黨擔任主角的架構，時代力量和台灣基進黨呈現衰退中，小黨中只剩台灣民眾黨一支獨秀；台灣民意基金會董事長游盈隆受訪時分析，「小黨永遠都有發展生存機會，就要看有沒有抓住這些機會，找出民眾關心的議題」。

根據台灣民意基金會一月最新民調，政黨支持度部分，民進黨維持在3成左右，國民黨較上月增加至22.2%，民眾黨較上月滑落至10.1%，時代力量則狂跌僅剩3.5％，台灣基進黨同樣腰斬剩2.5％；以民眾黨、時代力量和台灣基進黨等3小黨來看，只剩民眾黨勉強能與藍綠兩大黨抗衡。

游盈隆表示，從2016年7月開始，即把時代力量放入政黨調查中，時代力量起起伏伏，過去多半也能維持在5%以上，這次掉到5％以下，支持度3.5％確實是歷年來最低的，震盪相對嚴重，確實是一個值得思考面對的問題。他也指出，台灣基進是更小的黨，過去從2%、3%慢慢往上爬，最多也有到5%，但這次掉到2.5%，這其中必有一些道理。

游盈隆表示，或許小黨數字小，隨著大環境波動，起伏比較劇烈，數字比較不穩定，但從宏觀角度來看，小黨長期若沒有鮮明特色，很容易受到大環境衝擊，支持度的起伏就會比較大，民眾黨也是比較容易起伏，可以看出小黨支持度相對不穩定。

至於民眾黨出現後，時力、台灣基進發展空間是否受到壓縮？游盈隆則分析，小黨之間的共同支持基礎是年輕人，某種程度高度重疊，政黨競爭是正常的，但也可以從小黨在意識形態光譜上的位置觀察。他舉例，民眾黨創黨之初的支持者，受台北市長柯文哲影響下，是以中間選民為主，再吸收一些淺藍淺綠的支持者，但一路這樣過來，發現該黨支持者的顏色光譜漸漸偏藍，比例愈來愈高。

小黨之中，台北市長柯文哲帶領的台灣民眾黨民調站穩10%。（圖／張文玠攝）

游盈隆指出，民眾黨因為支持者基礎改變，支持度就會較受大黨牽引起伏，但在某些議題，民眾對國民黨不滿，也會轉往支持民眾黨。他認為，把大黨表現當一個變數，大黨表現問題愈來愈多時，就是小黨的機會；同樣道理，執政黨與在野黨之間的關係也是如此，政黨領導人要從「發展」的觀點出發，才能掌握生存脈動。

游盈隆提醒，小黨要獲得生存發展，必須找出最主要的社會基礎，理論上不是兩大黨存在，小黨就沒有發展空間，而是小黨有沒有找到自己的利基點。他解釋，大黨有時會表現不好，民眾對兩大黨不滿時，小黨就可以爭取，但問題是人們不滿兩大黨，不必然就會支持小黨，要看小黨自己的表現，包括小黨的理念、價值，以及政黨領導人如何帶領政黨，贏得社會支持。

游盈隆也舉例，時代力量支持度驟降，原因在於看不出來它的領導力在哪。他說，該政黨沒有表現著力點，但沒有著力點不代表社會沒給它機會，這要看小黨領導人的領黨力，「永遠都有機會，就要看有沒有抓住這些機會，找出民眾關心的議題」。

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(中時新聞網)