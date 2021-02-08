隨著春節年假到來，民眾因防疫無法出國旅遊，不妨在新春假期來一趟藝文走春之旅！陸府生活美學教育基金會舉辦的「兩界」展登場，展出藝術家蔡佳葳罕見的巨型曼陀羅玻璃臺座，與藝術家現地創作經文書寫作品，大年初一就可到台中國家歌劇院陸府藝角走春賞藝。

此外，亞大美術館的「引藝領潮-1947.鼓亭莊聯展」，年初二即開放參觀；鉅虹接待會館與龍寶臻邸藝術中心也都有藝文展覽。

其中，由陸府生活美學教育基金會舉辦「兩界」藝術展，首次採雙展場亮相，由享譽國際藝壇的當代藝術家蔡佳葳展出精采系列作品，大年初一到台中國家歌劇院陸府藝角，可欣賞藝術家蔡佳葳的現地創作「從塵埃至宇宙」，為蔡家威在超大型7米乘5米的宣紙上，用天然顏料抄寫「華嚴經」。整個創作過程將會被記錄及發表。

「陸府藝角」新春期間參觀時間為大年初一至初三是11:30到晚間6:00，年初四至初五是11:30到晚間9:00。

值得一提的是，作品使用的顏料是西元五世紀時，印度到東亞間經文流傳的路線上，洞穴壁畫中所使用的礦物顏料，創作者刻意以此顏料來呈現距離時空的意涵。

另外，「陸府植深館」展出大型裝置藝術品名為「兩界」，長寬為六米乘三米，由將近千片的手工吹製玻璃與鏡子組合排列而成，用以呈現日本高野山真言宗「金剛界」與「胎藏界」的曼陀羅臺座。

在曼陀羅的兩側放置了兩個主要物件，包括一件來自不丹的宗薩蔣揚欽哲仁波切誦唸緣起咒所吹塑的玻璃創作；另一邊則是一顆象徵堅不可催的鑽石，蔡佳葳以持誦的呼吸和聲波震動進行實驗，形塑出每件玻璃雕塑。

「陸府植深館」開放時間為周二至周日09:30~18:30，採預約制，新春期間大年初四即可預約參觀。

此外，亞洲大學美術館正展出「引藝領潮-1947.鼓亭莊聯展」，展出國立台灣師範大學美術系師生、藝術家的創作聯展。台師大在清朝的舊名為鼓亭莊，是台灣第一所成立美術科系的大專院校，培育出許多知名藝術家，在台灣藝壇占有重要地位。「引藝領潮-1947.鼓亭莊聯展」在大年初二即開放參觀，上午9:30至下午5:00止。

另外，鉅虹建設「廖迎晰個展」即日起展出到4月7日。曾於比利時深造的廖迎晰，透過雕塑創作傳達對社會環境的關注，作品充滿愛與童趣。

龍寶臻邸藝術中心從大年初六開放參觀，本期展出「王忠龍-鐵石心藏」。王忠龍的鐵雕作品與龍寶建設的建築相互輝映，作品充滿趣味與生命力。

(工商 )