八點檔連續劇常上演曲折離奇劇情，複雜扭曲的親屬關係，讓人直呼誇張，而泰國當紅女星Pat Napapa曾在訪談中，揭密自己的身世，離奇程度比電視劇還扯，從小呵護她的爸媽，其實是她的爺爺奶奶，而喊了20幾年的哥哥，才是她真正的爸爸，這複雜的家庭關係曝光後，立刻引發熱議。

女星Pat Napapa是近年在泰國相當走紅的國民女星，擁有巴基斯坦血統的她，五官精緻秀麗，身材則高挑火辣，猶如鍾麗緹與Angelababy的融合體，因此她12歲就被星探發掘，進入演藝圈發展，也真的迅速走紅，戲約一檔接一檔，總是演女主角，但據越南娛樂網站《Eva》報導，事業如日中天的Pat Napapa，身世卻與光鮮亮麗的生活相反，有著錯綜複雜的悲慘人生。

Pat Napapa小小年紀就憑美麗外型出道當明星，但她在演藝圈努力工作不只是圓星夢，更多的是她需要這份工作，因為家庭的沉重經濟負擔，都由她一肩扛起，Pat Napapa的爸爸老早因大腸癌過世，媽媽則患有腦部退化症，連呼吸、吃飯都有困難，姊姊則是先天殘疾，連照料自己都辦不到，因此從小就在演藝圈賺錢的Pat Napapa，抗起了照顧家人的責任，醫藥、看護支出都由她買單。

現年34歲的Pat Napapa，其實是有結婚嫁人的，只是男方不務正業，還做壞事被關，Pat Napapa只能離婚並帶著孩子生活，成了單親媽，不只如此，她的家庭還藏了一個秘密，她曾在節目上放下心防，吐露其實從小認為的哥哥，才是她的生父，她喊爸爸媽媽的，其實是她的祖父母，理由是當年爸媽是未婚生子，為了保全名聲，因此對外謊稱孩子是自己爸媽生的，一直到Pat Napapa長大到20幾歲，才讓她知道身世之謎。

至於生母，Pat Napapa說自己被生下後，爸媽沒有繼續在一起，Pat Napapa出生至今都沒見過媽媽，僅通過電話，而如今生母也已另組家庭，不願跟她見面，對於悲慘的身世，Pat Napapa卻始終樂觀正向，她努力工作養活兒子跟家人，面對鏡頭總是笑得燦爛，讓人看了格外心疼。

(中時新聞網)