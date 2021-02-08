美國國務卿布林肯說要對中國究責。國民黨前副祕書長蔡正元今早在臉書發文指出，「究責」是上國對下國的姿態。美國自認為是上國，美國認為中國是下國，所以布林肯認為美國可以對中國究責。問題是中美關係是上下國關係嗎？

布林肯要究責中國的第一個理由，是中國不符合「美國民主價值」。奇怪的是，沙特阿拉伯和越南，符合「美國民主價值」嗎？沒聽美國要對這兩國究責。

布林肯要究責中國的第二個理由，是中國在南海的軍事布署。中國在南海有島礁和運輸線，美國則一樣也沒有，為什麼美國能以「航行自由」布署軍力，中國不能保護島礁和運輸線布署軍力？

布林肯要究責中國的第三個理由，是中國武力威脅台灣。這是最傷腦筋也最好笑的事，台獨可以廢棄九二共識，中國還讓台獨大賺順差錢，這種一邊送錢，還一邊武力威脅的事情還真是怪，又不像美國動輒威脅、制裁和鎮壓，搞得很多國家民不聊生。

布林肯要究責中國的第四個理由，是中國處分香港反送中暴動。但比起美國現在四處抓人，把進攻美國國會的川普人馬整慘了，把支持川普的政論脫口秀下架了；相比之下，中國處分香港暴動份子太溫了。

布林肯要究責中國的第五個理由，是中國處理西藏和新疆問題，經過多年的經濟發展，西藏內部已無問題，剩下的是流亡海外的藏人如何處理的問題。這個美國不妨比照中國政府，中國政府送了大把鈔票建設西藏，美國也該送同樣數額的錢給海外藏人，把中國比下去。

新疆的恐怖主義問題已初步解決，至於新疆再教育營的事，中國說是教育維族職業技能和學習漢語作為第二語言；美國說是「種族清洗集中營」。到底誰說謊很簡單分辨，中國說歡迎美國大官蒞臨參觀，像蓬佩奧亂扯個理由不敢去，布林肯新人新政，就親自走一趟看看是什麼營，不就得了。布林肯這麼精明幹練，還怕被中國矇了不成？

布林肯要究責中國的第六個理由，是中國越來越強大，也越不像是美國的下國，甚至威脅到美國的上國地位。就像當年商紂王認為小周邦越來越強，非整整周文王父子不可；布林肯如果是商紂王這種心態，那要確定能滅得了小周邦，否則「武王伐紂」的劇碼難免要重演了，還談什麼究責，就太好笑了。

(中時 )