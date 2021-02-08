2021年農曆春節7天連續假期，台中市自2月9日（連假前1日）至11日（除夕）中午，警預估南下將出現返鄉車潮，集中於國道系統與市區聯絡道路間；大年初1至初5湧出遊車流、年初2「回娘家」車潮，連假末3日（2月14、15及16日）將出現北上車潮；交通警察大隊提前啟動連續假期交通疏導措施。

台中市警察局2021年春節連續假期交通疏導計畫，首重國道1、3號各交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、寺廟等聚點周邊道路為主連續假期前1日起，機動調整路口號誌，以疏處車流。相關交管措施期程如下：

期程：2月9日(周二)至2月16日(周二)，為期8天。

配合國道實施12處交流道北上匝道高乘載管制：

（一）管制時間：110年2月14、15日(初3至初4) 13至18時， 本市國道1、3號各交流道北上匝道入口，將實施高乘載管制。

（二）管制地點：

1、國道1號交流道：后里、豐原、大雅、臺中、南屯等5處北上入口匝道。

2、國道3號交流道：大甲、沙鹿、龍井、烏日、中投、霧峰、台74線匯入國道3號霧峰系統等7 處北上入口匝道。

（三）管制重點：實施高乘載車輛專用通行時段，管制路段內除下列車輛可駛入外，其他車輛 禁止進入：

1、乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車。

2、大客車及計程車（含多元化計程車）。

3、救護車輛（救護車、拖救車、工程車、消防車等）。

4、持有身心障礙證明、孕婦證明(同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明)之小型車(駕駛或 乘客)。

5、臺灣中油、台塑石化運送汽柴油之制式油罐車輛。

6、郵局郵務車輛（車身標註中華郵政字樣）。

7、地方政府所屬之垃圾車(僅限車身噴繪有縣市政府或鄉鎮市公所字樣)。

8、駕駛或乘客持有記者證之新聞採訪車。

9、貼有「高速公路高乘載管制通行證」之車輛。

10、警備車。

配合國道1號王田交流道雙向入口封閉管制：2月14及15日每日7時至19時高公局實施國1王田交流道 雙向入口封閉管制。

配合國道實施入口匝道儀控：(行經本轄國道1、3、4號)

（一）管制日期：110年2月10日至2月16日止。

（二）管制方式：本市國道各入口匝道，將視國道主線車流狀況採取嚴格匝道儀控管制。

台灣大道(國道1號臺中交流道)彈性分流措施：

（一）管制日期：110年2月10日至2月16日止

（二）管制時間：每日10至20時，並隨時視交通狀況提早或延長實施。

（三）管制說明：鑑於台灣大道為本市重要幹道，民眾大多利用臺中交流道進入市區，加上台灣大 道上2大百貨公司鄰近交流道，車流量過大時易造成壅塞，本局為維持交通順暢，將視車流狀況，派 員於臺灣大道與環中路口彈性實施分流，強制部分車流循替代道路進入市區，以減輕臺灣大道車流壓力，同時視百貨公司停車場狀況於臺灣大道與惠中路口實施管制，請民眾多加配合。

春節連續假期本市易壅塞路段：

（一）國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

（二）國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

（三）國道1號臺中交流道匝道出口銜接臺灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

（四）國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

（五）國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

（六）國道4號后豐交流道（東）端出口三豐路及周邊沿線路段。

（七）國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

（八）國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

（九）臺鐵台中站及周邊道路。

（十）高鐵台中站及周邊道路。

（十一）台74線快速公路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

10大觀光熱區、熱點：

（一）水湳中央公園周邊聯絡道路。

（二）新市政特區百貨商圈周邊道路。

（三）武陵農場、梨山風景區。

（四）台中中山公園。

（五）大甲鎮瀾宮。

（六）大甲鐵砧山風景區。

（七）東豐綠廊自行車道、潭雅神自行車道、后豐鐵馬道。

（八）新社、東勢林場風景區。

（九）后里馬場、泰安櫻花季、麗寶育樂世界。

（十）清水高美溼地。

（十一）谷關風景區。

台中市警察局長楊源明呼籲，國道1號臺中交流道，將視車流狀況機動實施台灣大道與環中路口「彈性分流」措施，用路人經過上述路段，請依照交通警察的指揮減速慢行。春節連假外出旅遊，如遇本市各路段車多壅塞，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警、義交指揮手勢循序行進。

台中市交通警察大隊長陳松寅指出，110年加強重要節日安全維護工作從2月3日22時起至17日24時止，為期15天，「交通順暢」為3大重點工作主軸之一環。用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空；春節期間親友相聚宴飲，為了保障生命安全，千萬不可酒後駕車，共同維護行車順暢及安全。

(中時 )