大聯盟官網今（8）日報導，前西雅圖水手隊內野手迪．史川吉．戈登（Dee Strange-Gordon，簡稱迪戈登）已同意與辛辛納提紅人隊簽下小聯盟合約，並獲邀參加大聯盟春訓，希望能爭取內外野「優替人」（工具人）的角色。

迪戈登2011年在洛杉磯道奇隊登上大聯盟，2015年轉戰邁阿密馬林魚隊，同年以打擊率3成33拿下國家聯盟打擊王、銀棒獎，表現最為出色。2018-20年則轉戰水手隊3年，去年球季結束後球團拒絕行使1400萬美元的選擇權，使他成為自由球員。

迪戈登另一專長是盜壘，從2011-19年每個球季都有兩位數盜壘成功，2014年、17年更達到60次（含）以上。但在去年縮水球季他出賽33場，打擊率僅2成，盜壘成功3次，於是水手隊不與他續約。不過其10年大聯盟生涯累計333次盜壘成功、1100支安打，打擊率2成86，數據還算是不錯，即使4月間將滿33歲，還是可簽下來試試看。

紅人隊真正欠缺的是游擊手，但自由市場的正牌游擊手都被簽光了，紅人隊一個都沒有搶到。而迪戈登除了在道奇隊守過游擊，後來幾乎都擔任二壘手，即使今年開季躋身大聯盟也無法固定在游擊區，幸好他還可守左、中外野，是一位標準的優替人。

長遠來看，紅人隊可能還是要從農場中培養游擊手，如賈西亞（Jose Garcia）以及用規則五選秀找進來的霍德（Kyle Holder）。不然就是先用40人名單中的兩位工具人法默（Kyle Farmer）、布蘭迪諾（Alex Blandino）輪流擔任游擊手，再看看怎麼補強。

(中時 )