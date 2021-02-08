遠東銀(2845)透過子品牌Bankee社群銀行積極發展數位金融，持續深化與新創合作。繼與BZNK必可企業募資、join遠寶智慧借貸平台合作後，宣布再攜手PezzaLoan網路借貸媒合平台，打造全台首個P2P生態圈。

遠銀指出，Bankee將API介接在PezzaLoan P2B企業募資媒合平台，採用A2A金流模式提供企業、投資人金流代收付服務，使金流直接於出借人帳號和借款人帳號間移轉，資金不經過P2P平台，避免平台不當使用資金風險。

遠銀表示，Bankee社群銀行以銀行即服務（BaaP）、金融即服務（BaaS）為核心，透過B2B2C、B2C2C創建社群金融、遠東集團、人資金融及P2P等4大生態圈。此次打造P2P生態圈，並為企業、民眾把關，實踐負責任創新。

遠銀數位金融事業群戴松志副總經理表示，Bankee社群銀行以銀行即服務、嵌入式金融深耕不同場景，逐一實現特色生態圈。Bankee本身與每個特色生態圈互嵌相連，透過Bankee幫助生態圈與生態圈間相互促進聯合發展，最終將會形成獨一無二的Bankee生態圈。

遠銀Bankee社群銀行扶植提供新創夥伴快速串接金融特許服務，整合會員及金流，亦專注於會員體驗及保護，盼透過金流連結所有碎片場景，為客戶打造一次到位，且更安全、友善、快速的數位金融服務。

(時報資訊)