英國皇家海軍核動力潛艦總部「克萊德海軍基地」（HMNB Clyde）

英國皇家海軍核潛艦基地除了保有最高國家機密外，29歲的海軍上尉詹金絲（Claire Jenkins）還為它拓展了新用途。

據《每日郵報》（Daily Mail）8日報導，詹金絲化名泰樂（Cally Taylor），在蘇格蘭西岸法斯萊恩港（Faslane）核動力潛艦總部「克萊德海軍基地」（HMNB Clyde）內，和身為一等兵的心上人拍攝了好幾部謎片。

詹金絲應色情訂閱（porn to order）的要求，在成人付費平台「只有粉絲」（Only Fans）上銷售自己和男友的「戰鬥片」。她經常張貼露骨的影片，顯示自己和也在基地的男友杜丁頓（Liam Doddington）如膠似漆。

Royal Navy officer caught shooting X-rated films with her seaman lover at Faslane nuclear sub basehttps://t.co/ZJ15ZAZq1p pic.twitter.com/y0hNd8P0ft — The Scottish Sun (@ScottishSun) February 7, 2021

而詹金絲是作戰官，負責指揮機敏級（Astute-class）核潛艦「機警」號（Artful）部分水兵，並為這身價10億英鎊（近384億台幣）的潛艦監督維護高科技隔音外殼。此外，她還負責艦上「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈，以及在海上出動特種部隊，並執行秘密任務等。消息傳出後，領導階層氣炸了，如今已展開調查。有人甚至擔心，他們可能被外國特工脅迫勒索。

一名海軍消息人士說，指揮官簡直難以置信，而這整件事可能涉及各式安全風險。事實上，當初詹金絲獲得現在的職務前，必須經過嚴密審查，包括性生活都得接受反覆盤問。沒想到，如今還是出了紕漏。

詹金絲過著雙面人生，當她變身為泰樂時，熱情邀約粉絲付費，以滿足他們的性幻想。她在「只有粉絲」平台上的個人簡介寫道，「我29歲，過著朝9晚5的生活，我愛淘氣，並保持多采多姿的人生」。她甚至強調，淘氣的一面有時可能惹麻煩，但從中獲得的興奮刺激，卻令她覺得既火辣，又困擾。

儘管上周她接受高層詢問時，坦承自己判斷力有問題，但周末卻又張貼了更多令人血脈賁張的內容。

(中時新聞網)