看來小瑞弗斯即將成為這次「飆風玫瑰」羅斯跳槽尼克後的最大受害者！根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基8日爆料，目前尼克後場人滿為患，勢必趕緊送走一名後衛，最有可能的人選是僅有1年合約的小瑞弗斯，卻吸引不少強隊想搶。

目前尼克擁有培頓、奎克利、羅斯及小瑞弗斯4名控球後衛，其中培頓目前是尼克不動先發主控，菜鳥後衛奎克利替補表現相當搶眼，場均可拿12.4分，所以最有可能被尼克交易出去的控衛，還是本季場均8.2分、2.2助攻的小瑞弗斯。

假如小瑞弗斯又被尼克交易出去，將是他最近3年內加盟的第4支球隊，他在2012年選秀第10順位被鵜鶘選上，隨後2014年跳槽快艇跟老爸會合，待了4年之後就被丟到巫師，接著加盟火箭打了兩年，去年夏天被火箭交易到尼克。

沃神表示，目前一些具有競爭力的球隊都在找尋有經驗的球員，小瑞弗斯絕對可以吸引到這些球隊，畢竟小瑞弗斯跟尼克只有1年短約，在交易籌碼上沒有任何壓力，尼克也會開始積極替小瑞弗斯找尋新東家，畢竟假如他留下，恐怕也沒球打了。

(中時 )