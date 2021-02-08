川普(Donald Trump)離開白宮後，英國首相強森(Boris Johnson)接過圍堵北京當局大旗，一度傳出要將G7(七大工業國組織)擴增為D10(民主十國)，但《澳大利亞人報》(The Australians)引述消息人士指出，由於德、法、義均反對組建針對性如此強的反華組織，被G7額外邀請的澳洲、印度、韓國仍將出席6月G7峰會，但所有關於D10聯盟計畫將被無限期延後。

G7(Group of Seven)成員包括美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本，俄羅斯一度加入成為G8，但隨即因克里米亞半島危機被凍結會籍。今年峰會由英國作東，強森所屬的保守黨中國研究小組去年12月提議推動D10，即G7加上3個在印太區域的民主國家來「糾正北京當局的貿易慣例和對市場控制造成的扭曲」，並稱需要價值觀相似的強大聯盟來回應中國的力量與影響、追究中國違反國際法的責任。

但推動D10在內外部都遭遇困難，印度、澳洲固然是反華先鋒，韓國在文在寅領導下，雖樂意與會，卻表明不支持任何針對中國大陸、北韓過度敵意舉動。

G7內部也意見分歧，日本不支持韓國加入；德國支柱產業汽車製造仰賴大陸市場；義大利加入一帶一路倡議並因此在港口運作等基礎建設上受惠；法國則憂心集團新加入3個成員後歐洲影響力會下降；美國在政權交接後，也不再積極支持。

《澳大利亞人報》以「G7對反華成員關門(G7 closes door to anti-China members)」為題報導，稱英國雖已脫離歐盟，卻難以無視德、法、義壓力，因此會改以獨自發展與澳洲、印度、韓國的4邊關係，以推進更靈活的對華應對。

中國與歐盟歷經7年談判才在去年12月宣布將締結投資協定，可能也是歐陸3國不希望節外生枝原因，義大利就表明將反華色彩強烈的澳洲納入集團，會刺激北京當局。此外澳洲不願承諾碳中和目標也使歐洲4國不滿，之前在英國主持的氣候峰會，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)就因面對氣候變遷不夠努力被禁止發言。

不過《澳大利亞人報》稱，英國政府發言人表示英國還是會致力於匯集主要民主國家，推進安全、繁榮、氣候變遷等重要議程，非常期待與澳洲緊密合作，面對共同挑戰。

(中時新聞網)