南部近日空氣品質超級差，尤其台南市空品指數更多達8天為紅害等級，對全部人不健康，是3年來最嚴重，一名住在台南市的網友今分享接近清晨5時的窗外景色，空汙嚴重到幾乎伸手不見五指，附近鄰居家的屋頂都不見了，喉嚨、鼻子則越來越癢，讓他直呼太誇張，台南都變成霧都了。

左圖為台南網友家今早上03點29分的窗外景色，右圖為04時46分，已看不見旁邊鄰居家屋頂。(翻攝自PTT)

這名台南網友今天在PTT先貼出他家外面凌晨3點半的景色，霧茫茫一片只看到近處幾棟房子，等到清晨4點46分再去窗外看一次，能見度急速惡化，連附近鄰居的房子都不見了，讓他傻眼空汙竟這麼嚴重，「霧都上線了，真的太誇張，我剛才喉嚨越來越癢，鼻子越來越難過一直打噴嚏」，趕緊把家裡門窗通通關緊，空氣清淨機開到最大。

對此，網友們紛紛留言：「南部空氣品質全紅你保重」、「是霧還是PM2.5」、「你在倫敦哦，好厲害」、「好慘...這什麼鬼空氣」、「高雄冬天常見」、「中南部紅通通，請定時檢查肺腺癌」。

氣象局表示，今天東北季風稍增強，北部為迎風面，擴散條件稍轉佳，中南部位於下風處，汙染物仍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高，西半部能見度降低，提醒中部、金馬地區空品為「橘色提醒」等級，對敏感族群不健康；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

台南市環保局表示，今年初空汙指數連續超標，是3年來最嚴重，主要是因為大氣擴散條件差，台南市處在東北季風的弱風尾，東風迴流，空汙容易累積在嘉南平原上空200公尺，又以台南市最嚴重。而南臺灣空汙來源有近3成來自境外，包括北台灣與大陸的髒空氣，受東北季風吹拂到南部，每到冬天尤其嚴重。預計西半部空氣品質轉好要等到周三小年夜鋒面帶來降雨才能改善。

(中時新聞網)