杏一（4175）8日公布，自結1月營收5.27億元，年成長12.3％，其中電商事業體年成長率達287.44％。受惠該公司之2月1日起至3月底，將展開兩個月的年節促銷活動，預期將可提升整體營收動能。

截至1月底，杏一本兩岸共計286家門市及22座商場，2月將於新北市、桃園市、南投縣及嘉義市各展店1家，再新展4家門市，今年還有3座商場也將陸續開幕，後續成長動能強勁；法人預估杏一全年營收獲利應可超越過往績效。

杏一表示，該公司繼「杏一medfirst減壓三管氣墊床」，今年再次通過「SNQ國家品質標章」審查後，1月底推出新商品「醫博智能減壓氣墊床」，除了獲得衛福部第一等級醫療器材許可認證外，亦榮獲經濟部「2020身心障礙與高齡者友善市售輔具評選」優勝，該氣墊床將陸續在北榮院外店、淡水馬偕店、林口長庚店、台大東址店、中榮住院二店、杏一高榮二店藥局及柳營奇美店等七間門市展示。

另外，自2月1日起，杏一推出春節活動「金牛獻禮，杏福送禮」，將辦理至3月底，凡單筆消費折扣後滿額1,000元即贈送刮刮卡1張，張張有獎，優惠折扣總價值超過1,000萬元。杏一看準春節假期的消費力辦理優惠活動，預計將可提升整體營收動能。

杏一表示，近年來政府強力推廣長照2.0政策，該公司在政策初期即積極與公部門簽約，目前已達到全台縣市皆有特約門市可提供民眾辦理代償墊付的服務，與政府一同因應台灣高齡化社會的現況。

(工商 )