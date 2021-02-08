涉嫌以不實政府機關採購報價單向公司取得低價軟體產品，圖利自己友好經銷商的台灣微軟離職經理張銘芳，台北地檢署檢察官聲請羈押禁見，北院裁定交保，抗告後，高院撤銷發回重裁。

檢調發現，台灣微軟的下游通路有經銷商及代理商，微軟並對於政府部門的採購有特殊折扣，張銘芳認為有漏洞可鑽，在2016年及17年，配合代理商展碁國際公司企劃經理鄭珮雯、精誠軟體服務公司業務代表翁沛詠、中菲電腦公司業務經理莊至傑、大同世界科技公司協理楊天助等4名經銷商，先向公司報假交易申請單，取得折扣後低價產品。

(中時 )