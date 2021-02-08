韓國76歲資深女星尹靜姬，出道至今有上百部戲劇作品，被稱作是「南韓國寶級影后」，更曾在電影《生命之詩》中成功詮釋患有老人癡呆症的婦人，讓她登上坎城影展，沒想到戲如人生，現實生活中不僅罹患阿茲海默症，還被丈夫和女兒遺棄巴黎近郊。

根據韓媒報導，近來有民眾爆料女星尹靜姬罹患阿茲海默症，沒想到丈夫和女兒並未擔起照顧的責任，甚至把她遺棄在法國巴黎近郊公寓，獨自對抗病魔，由於無法獨自外出，過著足不出戶如同監獄般的生活，更踢爆女兒即便住在附近，礙於必須兼顧家庭和事業，已經自顧不暇就近照料，因此才在網路上發起請願活動，希望外界能伸出援手相救。

對此，丈夫白建宇透過所屬經紀公否認此傳聞，表示並未遺棄罹患阿茲海默症的妻子尹靜姬，更接強她定居在巴黎某公寓裡，接受家族與法院指定的看護照顧生活起居，也定期接受醫師治療，連友人都跳出來澄清，表示去年尹靜姬還和和女兒、孫子一起過聖誕節，直接打臉網友不實指控。

尹靜姬1967年出道成為演員，與南貞妊及文姬被稱為1960年代「三大天后」，原本已經淡出螢光幕的她，在2010年復出演出電影《生命之詩》，獲得洛杉磯影評人協會《最佳女主角獎》，而她與鋼琴家丈夫白建宇結婚至今45年，每當有海外巡迴演奏時，總是陪伴在側，恩愛模樣讓外界稱羨不已。

(中時新聞網)