36歲女藝人小甜甜（張可昀）日前宣布懷孕3個月，閃嫁交往半年多的小5歲的圈外男友，雙喜臨門贏得大家的祝福。她曾透露如果小孩是女生就叫米苔目，男生則叫油飯，近日產檢結果出爐，肚裡懷的是女孩子，加上本來就想生女孩，興奮地迎接「米苔目」的到來，結果老公卻滿臉愁容，原來是擔心女兒未來會被男生欺負。

小甜甜認了當上媽咪，在社群網站曬出3個月多的孕肚照，她笑說自己「現在完全就是母愛爆發的慈母感～我已經完全忘記怎麼賣弄性感～」最近參加聚會活動，和一群年紀輕輕、外型姣好的美女拍照，感受到當媽就是不一樣，小甜甜笑說：「當媽媽之後真的有很多友善待遇....連拍照都被放在置中....就像是來參加女兒的活動」不忘虧自己：「我在中間突兀的與世隔絕……這就是媽媽和年輕妹子的差別！」

根據《聯合新聞網》報導，小甜甜的老公認為女生要處處被保護，希望能生男孩，確認胎兒性別為女生後，老公開心不起來，開始煩惱女兒以後會不會被男生欺負等劇情；不過老公已經有愛女成癡的傾向，提醒小甜甜不要跟女兒吃醋。小甜甜樂得開心，計劃要把女兒打扮成公主。

由於小甜甜從小由阿公阿嬤帶大，對組家庭相當渴望，長大後感情路曾跌跌撞撞，常被朋友開玩笑「她一定會孤獨終老、住老人院，所以一定要好好存錢，不要讓自己的錢被騙走了，畢竟她未來也沒有人可以依靠」，單身長達6年終於遇到老公，還一口氣當上媽媽和老婆，新的身分令小甜甜感動又興奮。

(中時新聞網)