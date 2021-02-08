自從蘋果電腦傳出要推出自家的電動汽車(EV)後，傳言韓國現代汽車與起亞就是蘋果欽點的合作對象。但是，現代汽車8日鄭重宣布，沒有與蘋果商談電動汽車製造計畫。

不勘一直被市場傳言所擾，韓國現代和起亞，這家全球第五大車商否認有跟蘋果合作電動汽車。不過，的確有跟好幾家國外廠商，正在談自駛電動車，還沒決定花落誰家。

現代汽車闢謠這個動作，讓自己8日盤中股價一度大跌超過7％，子公司起亞更是暴跌近14％。

週末期間，彭博社(Bloomberg)報導蘋果過去曾跟現代與起亞討論過電動汽車生產計畫，但目前商討暫停。元月份，現代汽車與起亞試圖模糊焦點，並未直接承認或否認，是否與蘋果合作電動汽車一事。

產業分析師指出，目前不清楚現代與蘋果間是否繼續策略聯盟，但論實力來說，現代美國車廠是少數幾家，可以大規模生產電動汽車的業者。

據悉，為推出自己專有電動車，蘋果近年來大動作招兵買馬，招攬全球相關頂級人才。不過蘋果若真的推出自己電動車產品，至少需要五到七年籌備時間，目前都只是研發初期階段而已。

(時報資訊)