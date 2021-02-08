金管會公告裁罰案，指出去年對華南永昌證進行金檢，發現已轉職國票證的前徐姓業務員，任職期間有提供資金給多位客戶協助作為財力證明、代客戶決定價格及下單狀況等3大缺失，對此裁罰華南永昌證24萬元、並命令國票證停職徐姓業務員3個月。

金管會表示，檢查局去年5月18日至6月5日對華南永昌證進行一般業務檢查時，發現前徐姓業務員有提供資金給多名客戶，作為客戶申請提高單日買賣額度的財力證明，並受理該等客戶未具特定自然人身分，於其指定範圍價格區間，代為決定價格及下單時間狀況。

此外，華南永昌證辦理公開申購配售作業，未確實查證有無利用他人名義委託申購並留存查證紀錄。在辦理客戶洗錢及資恐風險評估審查作業時，對於客戶身分與背景資訊有重大變動時，亦未就客戶已存在的往來關係進行審查。

金管會認為，上述3大缺失顯示華南永昌證未落實執行內控制度，已違反證券商管理規則規定，故依違反證交法規定處華南永昌證券24萬元罰鍰，並命令國票證停職徐姓業務員3個月。

(時報資訊)