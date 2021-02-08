小米發布首款四曲面瀑布屏概念手機，展現四面共88度超曲面設計，手機四周邊框幾乎全部由螢幕取代，機身沒有開孔、更沒有按鍵，持續朝向一體成型無孔式的未來手機邁進。

有鑑於手機外型的演進離不開螢幕形態的創新，小米特別成立了專業的螢幕顯示實驗室，在螢幕技術的探索上持續投入。MIX首發全面屏概念，引領了產業的全面進化，MIX Alpha更以環繞螢幕大膽探索，將螢幕占比推向新的高度。此次發佈的四曲面瀑布屏概念手機突破製造和貼合工藝的極限，向無孔化的未來手機設計邁出關鍵一步。

在創新的螢幕堆疊設計和突破性的3D貼合工藝中，小米四曲瀑布屏概念手機成功克服彎折角度與極小彎折半徑所帶來的彎曲應力，讓深彎四曲面玻璃與柔性屏完美貼合，實現了無痕無瑕的螢幕表現。

小米表示，小米四曲面瀑布屏概念手機通過46項自主研發專利技術，讓實體按鍵和所有開孔真正消失，透過超薄壓電陶瓷使發聲外放，業界首創柔性薄膜螢幕發聲技術替代聽筒，除此之外還有大功率無線充電、壓感按鍵、第三代螢幕下鏡頭以及eSIM卡等集結各種創新科技，讓一體無孔式的未來設計變成真實。

(時報資訊)