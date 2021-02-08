日本瑞薩電子(Renesas Electronics)周一證實，正在與戴樂格半導體(Dialog)進行潛在收購談判，對該蘋果供應商的估值在60億美元。瑞薩在對日本證交所提出的文件中指出，正在談判以每股67.50歐元現金收購Dialog半導體。

德國半導體供應商Dialog先於周日宣布，正與瑞薩電子進行潛在的出售談判，估值約在60億美元。

該晶片設計公司和蘋果供應商在聲明中指出，談判對Dialog半導體的報價為每股67.50歐元，若以Dialog周五收盤價56.12歐元計算，約有20%的溢價；Dialog周五的市值約在43億歐元(約52億美元)。

Dialog指出，進一步的聲明將在適當時機提出，無法確定會提出任何的證實聲明，也無法確定會有任何的要約條款。

Dialog表示，根據監管規定，瑞薩必須在3月7日下午五點(GMT)前宣布收購的明確意圖，或是宣布沒有打算這樣做。

Dialog半導體為法蘭克福上市公司，總部位於英國和德國。主要為蘋果iPhone手機提供電源管理晶片。

(時報資訊)