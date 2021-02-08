瑞典游泳女將莎拉史約斯卓姆(Sarah Sjostrom)受傷了，她上周六不慎在雪地滑倒跌斷右手肘，周一接受了手術，距離東京奧運剩下不到200日的時間。史約斯卓姆在IG表示：「這是最爛的受傷時機，我承受巨大打擊。同時我有信心和動力，日後以更強的姿態回歸。我看過很多運動員傷癒後變得更強，那些都激勵著我。」

史約斯卓姆沒提到何時能回歸，她今年27歲，在2016年里約奧運摘下100公尺蝶式金牌、200公尺自由式銀牌、100公尺自由式銅牌，曾讓當時最厲害的美國泳將蕾德基(Katie Ledecky)陷入苦戰。蕾德基在200公尺自由式決戰，開賽時一度落後給史約斯卓姆，在最後50公尺才加足馬力險勝。

「很不幸在斯德哥爾摩這個下雪的周日早晨，我帶來了壞消息。」如果史約斯卓姆缺陣奧運或戰力受損，大家就少了一個大敵，但也讓比賽失去一些可看性。她是瑞典女子游泳史上首位奧運金牌，保有多項世界紀錄，包括50公尺自由式(長池)、100公尺自由式(長池)、200公尺自由式(短池)、50公尺蝶式(長池)、100公尺蝶式(長池與短池)。

目前最強的女泳將仍是蕾德基，她在奧運、世錦賽累積無人可及的5金與15金(包含團體賽)，不過在個人項目方面，史約斯卓姆世錦賽累積16面獎牌(蕾德基13面)是史上第2多，只輸給男泳傳奇人物「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)的20面獎牌。

(中時新聞網)