為服務南台灣消費者，東元餐飲集團旗下摩斯漢堡與樂雅樂餐廳2021年積極擴大南台灣版圖，兩家餐廳並同時搶進台南市最熱鬧商機開設台南西門店，兩家新餐廳並於今（2／8)日同時開幕，且各祭出優惠活動慶祝開幕。

慶祝台南西門店開幕，摩斯漢堡自今（2／8）日起至2／10每天10點30分後，買精緻套餐免費贈蒟蒻乙杯，前100名再加贈精美來店禮乙份。2／8至3／14來店打卡，享摩斯雞塊兩份79元或大包薯條加1元多一份。另外摩斯蒟蒻禮盒，於2／8日至2／21則有「買一送一」優惠價600元。

摩斯漢堡迎新年並推出新品「五福櫻花蝦珍珠堡」與「吉祥起司和牛堡」，即日起至2／16（二）單筆消費滿200元贈新春抽獎券，有機會抽中萬元摩斯卡以及各項優惠，2／28（日）前登錄發票再抽2萬元旅遊金。

樂雅樂台南西門店全新形象店盛大開幕，全新推出咖哩、牛排、下午茶與結合在地特色食材的和風料理，一次滿足台南人的挑嘴味蕾。

為慶祝新店開幕，樂雅樂台南西門店推出一系優惠促銷方案，1.2／12至2／18大年初一至初七，上午11點後推出6oz沙朗牛排買一送一，每日限量30組。2.2／8至2／28到店點購咖哩套餐，免費享有飲品無限暢飲。3、加入台南西門店官方LINE官方帳號，贈冰品，至店消費及加入台南西門店官方LINE官方帳號即送日本冰meiji冰淇淋乙球。

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