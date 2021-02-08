到底要不要舉辦今年全明星賽話題最近延燒當中，就連詹姆斯、安森尼、肯巴沃克等球星都公開反對，但在8日巫師與黃蜂賽後，生涯9度入選全明星賽，且兩度拿下全明星賽MVP的巫師後衛「忍者龜」韋斯布魯克竟說：「關我屁事！」

「我甚至完全沒有關心過這件事情，我只關注在眼前發生的事情，」韋斯布魯克相當不屑表示，「很顯然不少人都不想參加，如果我有機會可以入選全明星賽，我肯定會有很多話要說，但我根本不可能入選，所以我並不在乎到底發生什麼。」

其實光從韋斯布魯克本季表現來看，應該還具全明星賽身價，他平均每場拿下20.0分、9.1籃板及9.0籃板的接近大三元數據，卻因本季巫師戰績低迷，目前只有5勝15敗，位居東區倒數第2，更重要的是他的球星光芒完全被畢爾掩蓋。

因為根據聯盟先前公布今年全明星票選首周結果，韋斯布魯克只拿到13萬多張票，排在東區後場第9，反觀他的巫師隊友畢爾拿到127萬多張票，高居東區後場第1，可見球迷都快忘記韋斯布魯克了，畢竟他過往拿大三元跟吃飯一樣的表現不再。

(中時 )