桃園醫院群聚感染危機解除，桃園市長鄭文燦8日表示，陪病染疫的案908至8日正好第14天，代表最後一個確診足跡大溪老街都已安全，強調桃園不是疫區，歡迎大家來桃園玩。衛生局長王文彥則以諺語「一朝被蛇咬，十年怕草繩」呼籲大家仍要勤洗手、戴口罩。

衛生局長王文彥8日在防疫會議表示，桃園醫院群聚事件釀20人確診，其中7個院內，包括2個醫師、3個護理師、1個看護工、1個病人，另有13個在社區裡面，包含3個在平鎮某醫院、其他都是家裡發生，總計匡列確診者20人，至於接觸者還有案908、909、924共3個還沒解除。

「今天到明天是決戰點！」王文彥提到，案909和924接觸者本來就居隔者，只是延長時間而已，但陪病染疫的案908最特殊，確診足跡遍布新北和桃，其中最後足跡大溪老街是上個月26日，雖然是接觸的第三天，傳染力估算不高，但仍採高規格防疫控制，到明天案908所有接觸者就會解隔離，大溪老街之前的足跡也全都安全。

王文彥說，桃醫專案居家隔離結束者一律採檢，因此「桃園非常乾淨」，理論上相當安全，但他也不諱言：「被蛇咬過見到草繩還是要小心！」春節仍呼籲大家要注意，勤洗手、戴口罩依然免不了。

「桃園不是疫區，一樣可以工作、生活、消費、旅遊、會議、交流、訪友！」鄭文燦說，案908至今正好14天，風險期剛過，慶幸沒有傳染給其他人，因最後足跡就在大溪老街，中午將赴商圈加油，也會親自採買體驗，但大型活動停止到2月底的決定一樣沒有改變。

「來桃園旅遊是安全的！」鄭文燦說，只要防疫對策做好，歡迎大家來桃園旅遊、交流、訪友、商務和會議等正常活動，人流管制一樣採用中央公布的標準，以5成人潮當分界線，6成以上才會開啟路口跟停車管制。

鄭文燦仍提醒，疫情舒緩但是防疫沒有結束，還是要遵守秋冬防疫規定，室內避群聚、維持社交安全距離，過年期間初二、初四和初六仍會開防疫會議，春節不打烊、防疫沒假期，這是身為行政團隊的責任，要讓市民健康不打折、就醫服務有保障。

(中時 )