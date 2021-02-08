歐美媒體常譴責中國不該把新冠疫苗當成外交政治工具，但事實上人口約2500萬澳洲囤了高達人口數6倍的1.5億劑疫苗，多出的也是要拿來做「疫苗外交」。據ABC(澳洲廣播公司)報導，總理莫里森(Scott Morrison)說：「我們買這麼多疫苗，不僅可以為澳洲人接種，還能確保我們在所在的區域盡一份力量。」

根據莫里森在出席太平洋島國領導人論壇(Pacific Island Leaders' Forum)報告，澳洲購入5380萬劑阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學合作疫苗、5100萬劑美國藥廠Novavax疫苗、2000萬劑美國藥廠輝瑞(Pzifer)委由德國生技公司BioNTech開法的疫苗，另有2550萬劑是透過國際合作平台COVAX獲得。

澳洲採購各種疫苗份量，由SCITAG(科技諮詢小組)決定，該小組領導人、衛生部常務副部長墨非(Brendan Murphy)承認會區別使用疫苗，一線醫護人員和在養老機構工作者會接種輝瑞疫苗，而大部分人不能選擇，可能都會接種阿斯特捷利康疫苗，儘管該疫苗因對抗某些變種病毒株幾乎無效，在南非已被暫停接種。

此外，莫里森會接種輝瑞疫苗，但墨非稱，2種疫苗都非常好，他願意接種其中任何一種，而且更可能自己會使用阿斯特捷利康疫苗。澳洲是防疫最成功的國家之一，接種疫苗也會照5階段逐步施行，以達成全民免疫，預計在澳洲本土生產的阿斯特捷利康疫苗，3月下旬就可投入使用。

英國《金融時報》(Financial Times)在社論裡指出，高收入國家已合計買下42億劑疫苗，幾乎是其他國家2倍之多，但是若貧窮國家無法免疫，病毒就很可能會產生更多突變，疫苗跑不贏病毒變種速度，富國一樣會遭殃，因此援助窮國疫苗決不會只是道義問題而已。

(中時新聞網)