我國已2日無新增本土病例，指揮中心於昨日記者會中宣布，衛福部立桃園醫院群聚感染事件危機解除，前進指揮所長達20天的任務，正式畫下句點，不過昨晚卻驚傳，高雄市兩名員警曾和新冠肺炎確診者同桌用餐，高雄市衛生局也證實目前正在進行居家隔離中，指揮中心於今日下午2點召開臨時記者會，將由指揮官陳時中說明。

桃醫爆發群聚感染事件後，指揮官陳時中於昨日下午記者會宣布，危機暫時解除，同時也取消相關醫護人員及門診病患健保卡上的「自主健康管理」註記，清零計畫也算完成了，目前僅剩1人有疑慮。

另外，高雄市昨日晚間也傳出兩名員警曾和新冠肺炎確診者同桌用餐，對此，高雄市衛生局也證實，兩名員警目前皆進行居家隔離中，也有67名員警進行自主健康管理。

據悉，該名新冠肺炎確診者，就是指揮中心日前公布自美返台的案925，曾與兩名警界友人一起同桌用餐，案925確診後，指揮中心也匡列相關接觸人士，被匡列的相關接觸者，皆在6日進行採檢，初步檢驗結果均為陰性。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，是否公開接觸身分屬於地方衛生局權責，不會證實是否有員警被隔離，且過去並未公布接觸者身分的前例，因此尊重高雄市府。

(中時新聞網)