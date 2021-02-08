高雄大遠百長期致力推動「遠百愛的串連」公益系列活動，落實扶植在地產業、關懷長輩，不畏疫情衝擊持續扮演公益推手，與高雄市政府社會局長青中心合作，於歲末年終，寒冬送暖，致贈年菜給長輩們，表達誠摰關懷之意。

致贈儀式，由高雄大遠百經理暨店長黃友誠代表，致贈給高雄市政府社會局長青中心主任姚昱伶代表接受，並轉贈社會局長青中心長者，希望透過年節禮盒的關懷，以實際行動將溫暖送給需要被關懷的長輩，提供熱騰騰的年菜，讓長輩們吃在嘴裡溫暖在心裡，共度溫馨快樂的新春佳節。

高雄大遠百店長黃友誠表示，受新冠疫情衝擊，百業受創嚴峻，社福機構捐款銳減、物資募集更是面臨史上艱困；於是特別在地下一樓異國食品館精心挑選適合長輩食用的40盒年菜年節禮盒散播愛的力量，樹立優質企業典範，多一點關懷與付出，來彌補社工人員或社福團體資源的不足，以善盡企業社會責任為宗旨，讓長輩感受生命尊嚴和存在的幸福感。除此之外，高雄大遠百為方便民眾選購拜年所需之伴手禮，於地下一樓異國食品館特別推出「走春伴手禮專區」，展售知名五星級飯店及台灣各地特色物產、美食禮盒，讓民眾拜訪親朋好友不再傷腦筋，輕鬆選購伴手禮，讓你面子裏子都照顧到。

主任姚昱伶表示，高雄市社區照顧關懷據點目前有417個，接下來會在據點涵蓋率還沒有到40％的16個行政區，還有老年人口在15％以上但還沒有設置據點的里別來加強布建，希望今年底可以達470處，111年底可到520處。社區照顧關懷據點是目前社區長輩非常喜歡的社區服務方案，除了提供長輩定點的健康促進跟餐飲服務外，還會由社區志工提供關懷、訪視跟電話問安等服務，讓長輩能愉悅快樂的過生活。

高雄大遠百新春過年期間在館內外推出各式精彩活動與民眾同樂，2月10日至3月3日推出New轉乾坤新春報喜流行服飾5折起，於百貨服飾當日累滿5,000元送400元，遠百APP會員獨享單筆滿5,000元再加送100元；首七日（2／10-2／16）於保健器材當日單筆滿5,000元送500元，大家電當日單筆滿10,000元送1,000元，另外，三月三日前還可再搭配指定銀行全館單筆分6期刷滿6,000元送200元，另外持指定銀行信用卡於數位3C、MUJI單筆分6期刷滿10,000元送500元，享5％實質回饋。

適逢金牛年到來，高雄大遠百即日起推出「福氣犇騰過好年」系列活動，今年特別攜手台南北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮合作，於大年初一舉辦財神爺送「鹿耳門天后宮招財錢母」，大年初二規畫小小服務員體驗化身小小金釵新春迎賓，並擔任小小播音員祝大家新年快樂。

特別的是，大年初三剛好是西洋情人節，推出月老紅線神攻略-翻牌搶紅包；大年初四則有牛轉錢坤-金幣一把抓，憑全館當日單筆消費發票滿500元以上即可參加活動，有機會獲得-新春賀歲強片「金不厭詐」電影票；另外，於一樓廣場推出「森林小火車」列車長體驗營之叢林大冒險，於過年新春期間打造全家大小走春好去處。

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