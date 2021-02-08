台中市長盧秀燕今天出席「春節關懷計程車駕駛及防疫宣導記者會」時強調，市府先前已提早啟動相關應變措施。（陳世宗攝）

全台空氣品質拉警報！連續兩天整個西半部空氣都很差，台南以北是一片紅通通，全被列為紅色警示。台中市長盧秀燕今天出席「春節關懷計程車駕駛及防疫宣導記者會」時強調，近日境外移入汙染物影響空品，從整個西半部到南部，許多縣市近期空品均受影響，市府先前已提早啟動相關應變措施。

盧秀燕表示，市府先前已提早啟動相關應變措施，包括要求前30大固定污染源自主降載、加強制高點稽巡查露天燃燒等，在境外污染物移入影響空品時，從內部掌控減少空污，避免雪上加霜，而境外移入的問題，當然我們也必須正視。

台中市政府說，市長盧秀燕上任後全力改善空污，制定「藍天白雲行動計畫」啟動24項精進策略，從要求中火減煤、燃煤工業鍋爐退場、電動公車倍增、建置完善電動車使用環境、汰換老舊機車及柴油車到低碳無煙校園等，逐步改善空品，在持續努力下，台中PM2.5平均濃度已從107年18.8微克降至109年15.4微克，改善幅度近2成，接近國家空氣品質15微克標準，創下歷史新低。

市府強調，中市除強烈監督要求中火減煤，市府正針對空氣品質改善研提新的自治條例，加強管制固定、逸散、移動污染源，同時也提出燃煤電廠加嚴標準，規範重金屬排放量，加嚴標準已送中央審查中。近日此波空汙幾乎使半個台灣的縣市都成為空品不良區，空汙改善單靠市府不夠，盼公私協力共同維護空品，減少污染排放，一起守護生活環境。

(中時 )