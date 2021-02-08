新冠疫情持續延燒，全球瘋搶疫苗，財訊傳媒董事長謝金河指出，疫苗大戰將成大國博奕下一個競技場，牽動國際政治角力，而台灣遲遲沒有得到疫苗，也是這個角力下的一環。

2020年1月23日大陸武漢封城以來，迄今整整超過一年。謝金河今（8）日在臉書指出，這一年各國以封城等手段抗疫，也成了國家治理的指標，像台灣、大陸、越南都是去年抗疫有成，經濟正成長的國家，而美國前總統川普連任失利，除了他個人的人格特質外，疫情也是重要關鍵因素。

謝金河表示，2021年各國疫苗的研發、施打疫苗的普及率，將成為國力新競技場，這當中又以大陸最具戰鬥力。去年美國大選後一週，輝瑞率先宣布與德國Biontech共同研發的疫苗有95%治癒率，消息傳出後，美國道瓊工業指數期貨盤瞬間暴漲1639點，接著Moderna也宣布疫苗研發成功，治癒率達95%，但不需像輝瑞疫苗，必須在零下70度運送。

財信傳媒董事長謝金河。（本報系資料照片）

接著是英國Astrazeneca和牛津大學共同硏發的疫苗，有效治癒率70%，首季將交付900萬劑疫苗給歐盟。再下來是大陸推出5款疫苗，其中科興跑最快，然後是國藥集團和康希諾；再來是俄羅斯也宣布衞星V問世，印度則是全球學名藥廠生產基地，各國疫苗都以印度為生產基地，也讓印度搖身變成疫苗生產大國。

這是疫苗大戰的第一步，謝金河指出，接下來是各國搶地盤，歐美是先搶疫苗的庫存量，很多國家都宣布疫苗暫停出口，英國與歐盟也為了搶疫苗交惡。歐美疫情深重，確診病例占全球55%，幾乎壟斷西方大藥廠的產能，也形成富裕國家搶產能，弱勢國家及窮國得不到疫苗的窘境。

謝金河說，目前為止，49個富裕國家已接種3900萬劑疫苗，窮國只打了25劑。去年底，全球9款主要疫苗，已簽下或在談判的共103億劑，其中51.5億劑被美、英、加、日、澳及歐盟綁定，此態勢也給大陸、俄羅斯擴大進擊的機會。大陸快速向發展中國家提供疫苗，如菲律賓向科興訂購2500萬劑，智利最近收到400萬劑，匈牙利及塞爾維亞都宣布採用大陸疫苗，埃及、印尼也跟進。俄羅斯的衞星V則以每劑10美元以下向外發售，聲稱有超過50個國家的訂單，合計達12億劑。印度也表示，在二月下旬前向10個隣國提供2000萬劑疫苗，這等於是在湄公河及南亞與大陸爭盟友。

疫苗大戰牽動國際政治角力，謝金河坦言，台灣遲遲沒有得到疫苗，也是這個角力下的一環，只是去年我們在口罩國家隊表現優異，但疫苗的研發似乎沒有那麼順利。

(中時新聞網)