散戶逆襲空頭巨人的戲碼使華爾街股市陷入劇烈震盪，投資人更擔心這將波及或許已過度杠桿化的市場其他領域，在這樣具高度不確定性與動盪的時期，華爾街頂尖分析師點名5檔個股以避開市場亂流。

過去幾周與GameStop和AMC娛樂相關的交易狂潮成為美股最受關注的頭條新聞，在Reddit論壇鄉民號召下，散戶集結狂買這些被大舉放空的股票，據高盛表示，這場散戶的逆襲引爆了25年來最極端的軋空行情。

針對美股近來的動盪，華爾街表現最佳的分析師精選5檔股票供投資人避開亂流。

首先是遊戲軟體公司藝電（Electronic Arts），在過去一年上漲34%，投銀Needham頂級分析師Laura Martin認為其「油箱中還有更多燃油」，並重申藝電股票的「買進」評級與165美元目標價格，意味著看好該檔個股仍有17%的上漲空間。

藝電上季GAAP淨營收年增5%，為16.7億美元。儘管GAAP每股盈餘年減39%，為0.72美元，但仍比該分析師所預測的高出18%，主要受惠於「即時在線服務型遊戲」（live service games）業務的增長。此外，該公司預期2021年全年遊戲內購金額（net bookings）將達到61億美元，2022年全年亦將進一步成長。

該分析師強調藝電的主要成長動力可望繼續帶動股價上揚，包括該公司預計在2022財年推出35款新遊戲、《Apex英雄》（Apex Legends），以及《國際足盟大賽系列》（FIFA）的擴充、《模擬市民系列》（Sims）與《勁爆美式足球》（Madden）。

恩智浦半導體（NXP Semiconductor）受惠於需求回升，再次驗證Needham分析師Rajvindra Gill看漲的觀點。這名五星級分析師維持對恩智浦的「買進」評級不變，並將目標價從200美元提高到223美元，意味著具有再漲28%的潛力。恩智浦去年股價已上漲39%。該公司表示，汽車、物聯網與工業，以及通訊基礎設施產業的需求加速成長，可能帶來淡季不淡的榮景。

該分析師坦承在面對晶圓代工供應限制與部分領域價格上漲之際，恩智浦已受到供應鏈吃緊的阻礙，但也表示該公司正積極擴大產量以滿足需求，而供應短缺的情況可望在進入2022年緩解。

跨國私人金融科技公司海納國際集團（Susquehanna）分析師 Christopher Rolland則看好類比、混合訊號IC設計公司思睿邏輯（Cirrus Logic）。

該分析師表示半導體公司思睿邏輯在最近一季亦遭遇到一些供應吃緊的問題，但仍然提供「出色的財報與財測」，因為整個蘋果產品陣容不斷增加，帶動其營收較前一年同期成長30%。因此Rolland重申「買進」評級，並給予業界最高的目標價115美元，看好仍有33%的上漲空間。

優比速（UPS）是這場大流行病最大的受益者之一，過去一年其股價上漲57%。投銀Oppenheimer分析師Scott Schneeberger認為優比速仍有更大的成長空間，並重申186美元目標價，看好該檔股票仍具 16%上漲空間。

優比速2020年第四季調整後每股盈餘為2.66美元，遠優於分析師預估的2.06美元。尤其是其第四季總營收年增21%，三大部門營收均創下歷史新高。基於極為出色的第四季表現，Schneeberger將優比速2021年的調整後每股盈餘預測從8.88美元調升至至9.06美元。

電子支付平台PayPal上季業績表現亮眼，儘管過去一年股價已大漲116%，美國銀行證券（BofA Securities）分析師Jason Kupferberg仍重申其「買進」評級，並給出282美元目標價，意味著仍具有上漲12%的潛力。

該分析師表示，PayPal的QR碼現在已在超過60萬個零售據點獲得採用，包括CVS、Foot Locker和Nike等連鎖門市。接受其QR碼的商家，其平均購物籃金額正以兩位數速度增長，且PayPal的加密貨幣交易也強勢展開，交易量遠超出公司內部預期。

有鑑於此，PayPal發布樂觀的2021年初步展望，包括有機名目營收估將成長19%，non-GAAP每股盈餘達到4.54美元，符合市場普遍預期。

(時報資訊)