29歲大陸女星鄭爽日前被爆和富二代舊愛張恒在美國找代理孕母，取得一對小孩，但鄭爽和張恒已分手，鄭爽還被爆要棄養孩子，鄭爽毀滅性發言重創她的演藝事業，還被點名是劣跡藝人，鄭爽自事發後就神隱，她日前傳出已低調回老家過年，不過陸網卻爆料，鄭爽遭鄰居排擠唾棄。

鄭爽因爆代孕又棄養，重創她小清新形象，遭到大陸廣電總局明文封殺，鄭爽遭列入劣跡藝人，不提供發聲露臉的機會，表態「全面封殺」，讓鄭爽未來的演藝路蒙上一層陰影，而隨著年關將至，鄭爽則在日前被網直擊已悄悄拖著行李箱，要回瀋陽老家過年。

就有和鄭爽住同區域的網友爆料，鄭爽回老家後被鄰居集體嫌棄，不少人都因為鄭爽的代孕棄養風波，而選擇遠離鄭爽家，紛紛要他們滾出社區，還有少數人甚至揚言鄭爽如果不搬家，那就是自己離開，消息傳出後引發熱議，但這項消息沒有獲得證實，不少網友也都抱持懷疑態度，不過這個傳聞早已在陸網掀起討論聲浪。

自從鄭爽爆發代孕棄養風波後，鄭爽代言、活動全被撤，連她的微博發文幾乎都被刪光，代孕棄養聲明不見蹤影，鄭爽也把自己所有分身帳號刪除，現在鄭爽過著普通人的生活，同時，鄭爽已取消追蹤所有圈內好友，希望不再連累他人，而現在鄭爽的微博大頭貼，則改成海邊、沙灘和日落的圖象，也讓鄭爽之後的一舉一動都引發關注。

(中時新聞網)