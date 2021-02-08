台北市議員潘懷宗涉犯利用職務機會詐取助理費300萬，士林地院1月27日裁定200萬元交保。高等法院以潘確有勾串、滅證之虞，撤銷原裁定，士林地院8日上午二度召開羈押庭，裁定200萬元交保，並限制出境、出海、住居，另外增加不得與其他關係人接觸的限制。

士林地院二度召開羈押庭，潘懷宗當庭認罪，除了坦承偵查中偽造文書罪外，對於貪汙罪利用職務上機會詐取財物部分，潘也坦承犯罪，法院因而裁定交保，與上次交保金額相同，仍為200萬元。

士林地檢署調查，潘在2008年到2020年間，利用辦公室主任陳玉臺的胞姊、姪兒以及鐘錶行員工充作人頭，將議會補助的助理費挪作私用，第一時間潘否認犯罪，並稱因信任陳玉臺，只要是陳提供的名單，他都會任用，直到陳玉臺應訊時全盤托出，潘才承認部分犯罪，坦承沒有雇用檢方約談的3名助理，將錢拿去支付紅白帖、辦公室費用，會負起「應有的責任」，否認涉犯貪汙罪，檢方批評潘「認罪認得不乾不脆」。

對於士院二度裁定潘懷宗200萬元交保，士林地檢署表示，將研析卷證討論後再決定是否提出抗告。

(中時 )