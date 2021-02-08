物流送貨前致電客戶確認還被罵搞不清狀況。（照片來源：截自臉書社團《爆怨2公社》）

農曆春節即將來臨，民眾忙著採辦年貨、送禮，宅配物流業者也跟著忙翻。一名物流人員送貨前打電話給客戶，竟遭對方傳訊指責根本不需要打電話，搞不清楚狀況，讓物流小哥只能無奈抱怨，要過年了，一堆年獸跟著出現。

一名物流小哥在臉書社團《爆怨2公社》曬出手機簡訊照片，只見客戶傳訊：「明明就有開門，根本就不需要打電話，連狀況都不搞清楚」，物流小哥則回：「你寄東西不寫寄件人電話，住址也寫錯，連你的電話我都還要用猜的，所以是誰搞不清楚？」。原PO更無奈抱怨：「都不知道物流人員很辛苦嗎？多點體諒少些責備貨才會準時到！要過年了～一堆年獸跟著出現了」。

其他網友看了紛紛安慰原PO：「辛苦了，真是什麼人都有。。」、「支援過幾天貨運 真心覺得宅配司機超辛苦」、「太扯了，連收件資料都可以錯成這樣，真的不要買東西，辛苦了」。「如果能心電感應～還做物流人員？做神職人員就好啦」、「多給物流人員一個讚美和微笑吧！大家背後不知道的是他們工作的心酸，且目前全台司機短缺，這種吃重又要勞力的工作，真的是很辛苦。寄貨資料不齊全本來就會影響送貨到達時間了，的確不能怪在司機身上。」

還有網友分享：「聽同事老公說過（他是物流業）送貨前打了很多通的電話，對方不接就是不接，最後對方終於打電話來催貨，說為什麼貨都還沒送到？司機說，有跟你聯絡啊，都聯絡不上，不接電話。對方說陌生的電話我不會接。無言～」。

(中時新聞網)