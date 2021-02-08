員警發現鄭男住家位於南屯區忠勇路上，考量寒流來襲身上衣物單薄，便請阿伯上車將其安全護送返家。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所警員王翊馨、施浚揚，日前執行巡邏勤務，於凌晨2時許接獲民眾報案，稱於南屯區永春路上的萊爾富超商有一名迷失老人，警方獲報立即趕往現場，報案人為超商店員，表示該名阿伯已於超商久坐多時，疑似迷路不知道怎麼回家。

警方指出， 員警上前關心並查詢61歲的鄭姓男子年籍資料，詢問是否使用交通工具，鄭男表示自己徒步出門，因半夜肚子餓想外出購買溫豆漿，不料深夜店家皆休息無營業，才從家中一路走至永春路到超商，消費完後因夜晚視線不佳，與白天街景略有不同，一時不知如何返家。

員警聽聞後查詢其住處，發現其住家位於南屯區忠勇路上，距離該超商有好一段距離，考量鄭男年歲不小，且近日寒流來襲，其身上衣物單薄，便請阿伯上車將其安全護送返家。

王翊馨表示，自己家中也有長輩，若長輩遇到困難也希望有好心人能夠助其一臂之力，因此見鄭男孤身一人寒夜中迷途，擔心其身體承受不住寒冷，立即協助返家。阿伯也不斷感謝警方能適時給予協助，否則可能要等到天亮才能坐車回家。

南屯派出所長江松泳說，助人為快樂之本，老人是我們智慧累積的珍寶，為民服務本是從警準則之一，對待需要幫助者應有同理心，就像對待家人一般，責無旁貸；近日天氣變化劇烈，若家中有年紀較大之長輩，也要注意保暖並隨時注意動向。

(中時 )