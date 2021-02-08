高巿警苓雅分局查獲李姓男子持仿真鈔票，涉嫌行使偽造貨幣等罪。（曹明正攝）

25歲李姓男子今年1月15日凌晨1時許開車持千元仿真鈔票到檳榔攤買香菸檳榔。店員一時不察收下，事後才知被騙，高巿警苓雅分局7日下午在鳯山逮捕李男，現場查扣千元仿真鈔票43張，訊後依行使偽造貨幣及詐欺等罪送辦。

警方表示，獲報後即成立專案小組，並調閱近期以相同手法使用仿真鈔票購物的詐騙案件，查出在鳳山另有2家商家受害，遂彙整相關資料後，報請高雄地檢署偵辦。

經過濾比對，鎖定李男身分，7日在鳳山李男住處搜索，查扣千元仿真鈔票43張、毒品咖啡包1包（2.54公克）及毒品吸食器具等證物。

據了解，李男所使用仿真鈔票明顯沒有浮水印，紙鈔上也寫魔術印製廠，但犯案時，故意將紙鈔對折，並要檳榔西施幫丟垃圾，拖延對方辯識時間，被逮聲稱仿真鈔是撿到的。

警方說，使用仿真鈔票已涉及刑事犯罪，請民眾切勿貪小失大，同時提醒商家，因應年關將近，對於收受金錢時，多保持一分警覺；民眾或商家如有發現不法或收到可疑鈔票，請立即撥打110或向轄區警方報案。

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(中時 )