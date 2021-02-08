受惠晶圓代工產業暢旺，加上近年接連收購美祿科技及群豐科技等，擴大業務布局，光罩(2338)去年營收再創新高；展望第一季隨著晶圓代工大廠委外釋單，業績可望淡季不淡，全年營收再挑戰新高。

台灣光罩2020年營收46.67億元，年增34.54%，連續三年寫下新高。去年前三季每股淨利0.92元。

展望第一季，晶圓代工產業持續成長，公司可望受惠於晶圓代工大廠委外釋單增加，光罩本業有望維持強勁接單動能，預期今年第一季營運將可望淡季不淡，全年整體本業營運表現亦可望優於去年。

台灣光罩2020年第三季營收11.51億元，季增約4.8%，創歷年新高，主要受惠於8吋晶圓光罩代工接單滿檔，搭配高階新產線貢獻增加，且在業外挹注下，單季稅後淨利2.68億元，EPS為1.27元；去年前三季營收33.56億元，年增逾3成，EPS為0.92元。

台灣光罩擁有聯電股份，受惠於業外認列金融資產評價利益，公司自結去年11月單月EPS達1.48元，已超過前3季的0.92元。去年第四季本業表現佳，加上業外挹注，去年第四季獲利將優於第三季、創歷年新高，全年獲利也將較2019年成長。

法人表示，在晶圓代工客戶擴大釋單下，台灣光罩整體產能利用率維持接近滿載，隨著高階光罩產線布局效益顯現，今年整體營收可望優於去年，再挑戰新高。

台灣光罩產品為半導體用的光罩，客戶包括台積電、世界先進、聯電等。主要製程為成熟技術，供應給6吋/8吋晶圓代工廠，近年也切入12吋廠。

台灣光罩已順利跨入90奈米、65奈米較高階製程並開始出貨，目前產能近滿載，未來目標逐步發展到40奈米以下更先進製程，爭取更多晶圓廠的委外釋單。法人估計，去年12吋光罩占公司營收約10%，今年有望增加到近20%。

(時報資訊)