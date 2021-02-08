鼠年全球籠罩在新冠疫情的威脅中，台灣因防疫有成，且受惠於「宅經濟」題材，股市亮麗封關，鼠年漲幅高達三成，而新台幣匯價在鼠年漲幅亦達約6%。鼠年的台北股市是豐收的一年；而匯市則是令出口商「提心吊膽」，談到炒匯者，出口商更是人人喊打！台灣央行終於在匯市封關前閃電出手，針對糧商炒匯嚴懲4外銀，德意志助外商跨國遠匯賺匯差，被懲罰幾近撤照。

展望2021年，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管近日盤勢出現較大波動，但在基本面的支撐以及籌碼面的調整後，半導體族群逐漸重返盤面重心，相關板塊走勢回歸長線基本面的需求，像是受惠於車用晶片的相關應用與發展的關鍵供應鏈，需求可望持續暢旺，從去年底開始的供應鏈緊俏狀況短時間內應難緩解。在企業獲利方面，根據安聯投信內部最新研究及評估，台股企業2021年企業獲利增長有望來到22.8%左右，較前一個月預估值再上修，其中電子業約為25%，非金電則因為去年基期較低緣故，獲利成長有望來到45%左右水準。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，儘管時序上接近農曆長假，但目前看來終端市場對於智慧型手機、筆電以及受惠於宅經濟相關3C商品，需求持續強勁，顯示缺料、缺貨題材有望延續，上游產能持續吃緊，基本面持續樂觀。資金持續寬鬆，且預期有基本面的支持下，年後開盤可望持續樂觀。題材上，長期持續看好電動車、高速傳輸、疫情後消費回溫受惠股如製鞋。至於在後續觀察上，年後可密切觀察兩大方向：一是新年假期消費狀況，節後庫存狀況 ；其次是疫情控制狀況與疫苗成效。

匯市方面，央行在2月7日宣布重罰涉及糧商炒匯案的4家外商銀行，其中德意志銀行台北分行不只被廢止新台幣遠期外匯(DF)及無本金交割新 台幣遠期外匯交易(NDF)兩項許可，更遭勒令停辦外匯衍生性商品2年，已與撤照無異，這是前總裁彭淮南1998年禁止國銀NDF業務後，逾20年來最重的裁罰措施。

(時報資訊)