新冠肺炎疫情仍舊持續，春節期間難免多了群聚時刻，除了保持應有的社交距離、戴好口罩並且勤洗手之外，提升自體免疫力也是自保與保護他人的妙招。現任中山醫學大學營養學系教授的王進崑博士說，想要吃進強大防護力，最好的食物就是當季、當地、合乎自然的天然食材。近日有研究指出，單寧酸具有抑制新冠病毒的能力，許多蔬果及茶葉、紅酒裡都有單寧酸；除此之外，薑黃也具有抗病毒、抗菌、抗發炎成分。王進崑博士特別推薦「葡萄咖哩」這道菜，讓人年節期間不但吃到當季美味，更能吃進雙倍防護力。

●促進人體吸收薑黃營養 胡椒是最好催化劑

王進崑教授表示，台灣產的巨峰葡萄，花青素與單寧酸的含量都不輸進口葡萄，在地生長富含的營養成分，更是適合本土國人。他說，只要把巨峰葡萄清洗乾淨，不用去皮直接對剖，就可以放進咖哩熬煮。「皮吃起來完全不會酸澀，讓咖哩味道微酸微甜，很開胃。」王博士津津樂道。

現任中山醫學大學營養學系教授的王進崑博士說，用天然食材強化自癒力與免疫力，「這季產的、在地種的，就是最好食材。」（圖／梁惠明攝）

「單寧酸是水溶性多酚類的天然化合物，熬煮的時候充分融入湯汁裡，營養不會流失，」王進崑還拿出胡椒罐強調，「胡椒素可以促進薑黃被人體吸收，所以記得煮咖哩時放些黑胡椒或胡椒粉。」

●葡萄咖哩煮 富含單寧酸與薑黃素 咽喉炎、慢性發炎或風寒者也適用

材料：（4人份）

葡萄100公克、咖哩粉1大匙、洋蔥1個、鹽、味素、些許黑胡椒。

做法：

．葡萄去皮後對切去籽，洋蔥洗淨切片。

．熱鍋加入少許油，先炒洋蔥後，加入2碗水、咖哩粉，悶煮1分鐘。再加入葡萄及調味料，悶煮5分鐘。若想吃清淡的口味，可多加半碗水煮。

葡萄咖哩煮富含單寧酸與薑黃素，除了有助提升免疫力，對咽喉炎、慢性發炎或風寒者也適用。(圖/大是文化提供)

王教授提到，葡萄咖哩可以當作年節當中的一道蔬食料理，暖胃又提升免疫力，飽含的蔬果纖維易於消化，酸甜柔軟的口感，老人小孩都很容易入口吞嚥，值得推薦上桌！

(中時新聞網)