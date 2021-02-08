由宇峻奧汀製作發行的「魔王崇拜型計劃」跨媒體作品《sin 七大罪～魔王崇拜～》於2月3日版本更新

後，整個2月份即將推出的各項精彩活動與內容。

其中首次登場的★5殉愛之魔星・拉維妮雅將透過活動的方式免費回饋給一直支持我們的信徒們。

《sin 七大罪～魔王崇拜～》 2月新春活動連發！和服色慾期間限定降臨

西洋情人節愛戀滿滿！★5濃情巧克力 儂娜期間限定登場

西洋情人節愛戀滿滿！★5濃情巧克力 儂娜期間限定登場。(圖/遊戲公司提供)

於2月3日版本更新後將新增情人節專屬期間限定的★5魔星濃情巧克力・儂娜！

這次儂娜身著為可口的巧克力裝扮，要提前帶給各位信徒甜蜜蜜、暖呼呼的愛，陪伴所有信徒們一起度過這個冷颼颼的2月天！

本次期間限定角色將推出專屬卡池，活動期間當中邂逅濃情巧克力・儂娜的機率將大幅提升！

專屬於濃情巧克力・儂娜的故事副本也將限時開啟，同時最吸睛的大破圖也將同步解放！喜愛濃情巧克力・儂娜的信徒們可要把握機會唷！

★５濃情巧克力•儂娜 受到愛的魔法的影響，儂娜平常壓抑在內心深處的友愛得到完全解放。 由於這股熱情過於強大，甚至改變了自身的外形，在這狀態下的她，一反往常毫不吝嗇於表達自己的想法， 只要見到熟人就會火熱地貼上去，並將自己的魔力轉化為巧克力，贈予所愛之人。(圖/遊戲公司提供)

◆ 注入愛情的流星！2/3-2/24登入活動 ★5拉維妮雅 免費入手！

隨著農曆新年即將到來，整個2月份充滿了各種節慶的歡喜和祝褔。在這整個充滿歡樂幸福的氛圍當中，

《sin 七大罪～魔王崇拜～》營運團隊將持續帶給所有信徒滿滿的福利，陪伴所有信徒們能愉悅的度過整個

幸福的2月。

於2/3起至2/24為止(領取獎勵期限可至03/03維護前)，活動期間當中天天登入遊戲皆可獲得各種專屬好康福利，玩家可獲得祝福滿滿的新春紅包及各種優惠活動！包括新春期間登入免費拿鑽石紅包、活動限定召喚券、以及各種好康福利小祕密獎品！至於是什麼當然就要讓信徒親自去到遊戲內一探究竟啦！

除此之外，新春限定福袋超值禮包也將限時推出，還有機會抽到大罪魔王超稀有獎勵唷！至於全新魔星・拉維妮雅該怎麼獲得呢？玩家除了在新春活動期間登入遊戲參加專屬活動副本—注入愛的隕石活動，達成指定任務條件即可獲得★5全新魔星・拉維妮雅外，也可於活動期間在專屬的卡池中獲得！

喜愛這位魔星的信徒們千萬別錯過帶她回家的機會唷！

★５殉愛之魔星•拉維妮雅 肯定一切形式的「愛」的聖職者。 雖然個性大方溫吞，但也有強勢的一面，只要是為了讓愛開花結果就會不擇手段。 為了宣傳婚禮文化使其在樂園裡成為習俗，不分早晚勤奮地從事著牧師的工作， 甚至不惜利用美德與魔王們進行宣傳。(圖/遊戲公司提供)

◆ 新春限定大罪降臨！★５闇美的淫欲•阿斯莫德 入手機率限時UP！

於2/9開始到2/24為止，大家最喜愛的大罪們也會和所有信徒們共襄盛舉迎接新春的到來！

而登場的，就是以美艷的和服姿態盛裝出席的全新姿態色慾魔王－★５闇美的淫欲•阿斯莫德！

活動期間當中色慾的專屬活動卡池將提高信徒們和她的豔遇機率，喜愛色慾的信徒們可要好好把握！

這個春節就讓色慾★５闇美的淫欲•阿斯莫德陪伴信徒們，帶給你滿．滿．的．愛吧！

★５闇美的淫欲•阿斯莫德 地獄雖然沒有春天，但春天總是常駐在阿斯莫德的心中。 在迎接新春這一天，阿斯莫德換上自己改良的新春和服，在傳統中追求大膽卻又不失其韻味， 彷彿她自身化為春、散發著春，走進了你的世界，你能夠抵擋得了她的春之誘惑嗎？(圖/遊戲公司提供)

◆新魂鏡解放！ 限定角色濃情巧克力•儂娜等6隻角色等你大破解放

本次更新之後除了這次情人節的限定角色-濃情巧克力•儂娜開啟大破魂鏡之外，也新開放了其他五隻角色的魂鏡，分別為★5 - 拉維妮雅、芙露卡及★4 - 斯維拉娜、英格里、艾爾芙絲，喜愛她們的信徒們可以準備開啟她們的大破圖，來一場視覺饗宴啦！

魂鏡介紹：

反映使用者靈魂中私密且潛在的一面，隨著靈魂深處的記憶被揭發便可將靈魂水晶刻劃在魂鏡中，使角色能力獲得大幅提昇，魂鏡分為大破及超大破兩塊，並各自由三件靈魂水晶所構成。

靈魂水晶介紹：

每個魔王、天使以及隸魔，都有屬於各自的靈魂水晶，透過遊戲內各種不同管道收集三枚靈魂水晶才能完整拼合一面靈魂之鏡，品階越稀有的靈魂水晶不僅能提升更多的能力，當三件靈魂水晶都達到特定稀有度，並充分強化時，更可以激發前所未有的技能效果強化。達到惡墮值一定等級再配合靈魂水晶的練度，可開啟大破圖及超大破圖外觀。

◆稚氣滿滿的女兒節 即將登場的期間限定角色

隨著2月即將到尾聲之餘，3月開始也將持續帶給所有信徒們滿滿的驚喜和好禮回饋，在3月的女兒節活動將隨著2月整個春節假期的尾聲後熱鬧歡快地登場！

其中還有即將為了女兒節到來而盛裝打扮的魔星★5 盃酒羞桃•聖蓮 即將登場！請所有喜愛聖蓮的信徒們隨時關注《sin 七大罪～魔王崇拜～》的粉絲團及官網最新消息唷！

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