高教工會成員質疑教育部派出的代表毀棄事前承諾，又不願面對陳情轉頭就走，上前欲阻擋時和警方發生一波推擠衝突。（黃世麒攝）

高教工會8日與康寧大學教職員代表前往教育部抗議，指教育部草擬的《康寧大學董事會推選辦法》形同為財團入主量身訂做。（黃世麒攝）

高教工會8日與康寧大學教職員代表前往教育部抗議，指教育部草擬的《康寧大學董事會推選辦法》形同為財團入主量身訂做。（黃世麒攝）

「捍衛校園民主」、「拒絕財團入主」，教育部正重組康康寧大學董事會，高教工會及康寧大學30多位教職員今天到教育部前陳情，他們指控，教育部訂出的董事推選辦法，是為財團入主量身訂做，如果不調整，他們將抗爭到底。

康寧大學近百名教職員與高教工會已於2日至教育部陳情，並出示近8成教職員的連署書，要求推選康寧新董事會應堅守「公益化」與「民主化」的原則，杜絕任何財團入主的可能。不過，歷經一個星期，教育部仍未讓步，因此他們今天再度到教育部前陳情。

高教工會組織部主任林柏儀表示，教育部訂定的「康寧大學董事會推選辦法」，形同為財團入主康寧「量身訂做辦法」，史無前例地以贏者全拿的「董事群組」（而非「董事個人」）為招募對象，讓承諾捐資的董事群組，就能取得康寧2／3以上董事席次，決議一切重要事項（含停招、停辦、合併、改辦其他事業、解散法人、捐贈等）。

林柏儀說，過去20年，教育部接管7所大學，之後重組董事會，都是延攬社會公益人士進入，也不會要他們承諾捐資；而這次重組康寧大學董事會，卻是為財團入主量身訂做，讓人憤怒。

康寧大學老師呂莉婷表示，康寧大學還有3000多名學生，教職員們希望可以永續經營，因此提出重組董事會的可行方式，但教育部卻不接受，而是要把學校賣給財團，「我們感到很害怕」。

教育部高教司專門委員曾新元出面接受陳情指出，《私校法》2008年修法前後，對於私校董事會解散後重組都是有個人及董事群組兩種方式，因此這次董事會推選辦法，並不是為康寧大學量身訂做。

曾新元說，康寧大學董事會推選小組目前有9人，包括社會公正人士4人、工會成員2人、學校教師學生代表3人，他們將決定董事資格及條件，教育部也會尊重。

不過曾新元講完後，高教工會的人提出質疑，但曾新元隨後掉頭離去，引發抗議人士的不滿。高教工會表示，若教育部仍要在周二強行闖關開會，拒絕延後妥適處理，康寧教職員將至行政院前抗議，要求蘇貞昌院長出面解決，阻斷政府「出賣康寧」之一切可能！

(中時 )