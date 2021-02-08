牛年春節即將到來，近日各宮廟紛抽出國運籤，對此，資深媒體人黃創夏也來湊一腳，自做2021民進黨運籤詩，奉勸綠營不要只會猛攻藍白，而忘記總統蔡英文的叮嚀。

有鑒於近來許多廟宇都抽出國運籤，黃創夏今（8日）也在臉書自創國運籤跟風，對於民進黨的籤詩，黃創夏如此評論，「攻擊攻擊再攻擊，女主叮嚀拋腦後！批白打藍喜孜孜，無視中道冷眼觀」！

除了民進黨，黃創夏也預測國民黨和民眾黨的運勢，其中，國民黨的籤詩如下：「勝敗無損仇恨心，遍地烽煙韓趙合。江朱子弟缺才俊，韓流再襲莫奈何」！至於民眾黨的運勢，黃創夏「Errrr」了後，只道「不值一提」。

黃創夏評斷藍白的運勢，也引來許多網友的討論，有網友直言「創夏大哥真是才子」，也有網友認為黃預測國民黨很準，「裡面暗藏，海濤洶湧，刀光劍影，過年後就有戲看了」、「切中時事～好詩、好詩」。

不過，黃創夏評論民進黨則是引發兩極看法，有的網友認為沒有說錯，「民進黨豢養的綠營政論台名嘴、網軍，每天不分是非黑白的辯護，不分青紅皂白的亂咬，早晚必定會害死民進黨，水能載舟亦能覆舟啊」，但親綠網友卻表示，「不然等着被藍白紅打喔」、「謙卑對藍白共不適用！綠拳打藍腳踢白實非所願 ! 是藍白共討打」、「謙卑等著挨打吧」、「人家是正當防衛好嗎」！

(中時新聞網)