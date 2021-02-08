新北市的汽機車量高居全國之冠，臨時停車需求高，新北交通局盤點現有道路的車流及車道配置，在消防安全及車輛通行安全無虞的前提下，陸續釋出82條路段實施紅線夜間彈性調整開放時段性停車，至今已達全長7079公尺，相當約1180格停車位，滿足車主需求。

交通局交通管制工程科長陳建成指出，交通局2016年起陸續針對部分路段實施紅線夜間22時至隔日7時彈性調整開放時段性停車。

目前擴大實施紅線夜間開放停車地區包括新店區民族路、中興路、安康路3段；淡水區中山北路1段、新興路、新民路；三峽區復興路、介壽路1段、大學路；永和區仁愛路202巷、環河東路4段、永平路；中和區成功路、景平路、景新街；三重區三和路4段、五華街；板橋區文化路1段、2段、大華街、民生路3段、英士路、漢生東路、華江一路、大仁街、民權路；汐止區建成路57 巷、新興路、水源路1段、新台五路2段；新莊區中平路、中正路、中環路、昌隆路；泰山區新北大道和瑞芳區中央路、三爪子坑路、一坑路等共82條路段，全長計7079公尺，相當約1180格停車位。

陳建成並表示，另自去年起也針對各主要幹道和托老中心、養護中心、銀髮俱樂部、長青學苑等高齡化場所，以及學校周邊等42條路段畫設黃線或家長接送區，共計約提供126格臨停車位，以滿足接送長輩和幼童及商家臨停裝卸貨的需求。

交通局長鍾鳴時強調新北市「路外為主、路邊為輔」的停車政策沒有改變，開放紅線時段停車是為了深夜空間資源合理共享，除了興建路外停車場、增加路邊停車位，公有停車場並實施30分鐘內免費措施，用路外空間吸納臨時停車需求。

(中時 )