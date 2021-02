告別變化多壓力大的鼠年,終於迎來嶄新且充滿希望的牛年(Year of the Ox),期待「牛」轉乾坤。牛是昔日農業社會裡的重要角色,農民需要牛來幫忙耕作下田,牛吃苦耐勞且勤奮,因此擁有一定的地位與形象。

而在西方世界,牛也象徵力量、財富。我們可以從紐約華爾街外面的金牛銅像(Charging Bull)窺知一二。在英文世界裡也有很多與牛相關的諺語與說法,我們一起來學學。首先區分「牛」的相關英文單字。

「牛」的單字用法

cattle (n.) 牛、畜牛

集合名詞,是cows、bulls、oxen等的總稱,視為複數。因此beef cattle指「肉牛」、dairy cattle指「乳牛」。例句:

The cattle are grazing in the field.

(牛群在牧場吃草)。

cow (n.) 母牛、乳牛

例句:

A cow gives us milk.

(乳牛提供我們牛奶)。

bull (n.) 公牛、養殖以傳宗接代的種牛

例句:

The bull lowered its horns and charged.

(公牛以牛角發動攻擊)。

ox (n.) 閹割過的公牛

養殖作為勞動用,複數用法為oxen。例句:

I saw an ox pulling a cart.

(我看見牛在拉貨車)。

「牛」的片語解析

1.have a cow

這是個非常實用的美式俚語,意思不是指「擁有一頭牛」;而是「心慌意亂」或者「生氣火大」。英文辭典上的翻譯就是to be very worried, upset, or angry about something。例如美國卡通《辛普森家庭》Bart Simpson(霸子)很愛講「Don't have a cow, man.」(別生氣,老兄)。

2.a cash cow

字面上是指帶來「現金的牛」,辭典說是An investment that is positive and generates income and profit;換言之,就是我們俗稱的「搖錢樹」、「金雞母」。例句:

Our new internet business has become our cash cow.

(新的網路事業已經變成我們的搖錢樹了)。

3.a sacred cow

字面上是指「神聖的牛」,指大多數人支持且相信的,用法源自印度牛是神聖的,在街上亂走也沒有人敢碰牠們。因此翻譯成「神聖不可侵犯的事物、不容質疑的信仰」。例句:

They did not dare to challenge the sacred cow of parliamentary democracy.

(他們不敢反對不容質疑的議會民主)。

4.till/until the cows come home

原來的句子是指夏天放牛去吃草,得等秋天才會放牧回來。現在這個諺語就用來形容長時間、永遠、沒完沒了,等到天荒地老。例句:

I could sit here and argue with you till the cows come home, but it wouldn't solve anything.

(我可以坐在這裡繼續跟你吵到天荒地老,但這不會解決任何事情)。

5.bull market

「牛市」,指的就是股票市場熱鬧滾滾,投資人跟證券經紀人在交易所裡摩肩擦踵,好似牛圈裡許多牛隻擠來擠去的壯觀場面,因此股票市場熱絡就稱為bull market。

相反地,若股市低迷或景氣不好就稱為「熊市Bear Market」。有一種說法是熊會冬眠,因此如果股票市場表現越往下走、越來越沒勁,表現就跟熊冬眠無力的感覺一樣。另一種說法是準備攻擊的牛,通常會兩眼朝上、牛角往上頂;但熊發動攻擊則是向下揮拳,因此將牛與熊攻擊的方向變成股票市場起落的象徵說法。

6.take the bull by the horns

面對公牛竟然敢去抓住牛角!勇氣可佳。因此用來形容面對危險處境卻能勇敢面對,也就是「挺身而出、不畏艱難」。例句:

I've always been afraid of speaking in public so I took the bull by the horns and joined a debating club.

(我一直都很怕公開演講,所以我鼓起勇氣參加辯論社,練習膽量)。

7.a bull in a china shop

大家想想看,如果一隻牛突然出現在瓷器店(china shop)裡面,是不是很容易一不小心就撞碎一堆東西、造成現場混亂?所以這個片語用來形容某人動作笨拙(clumsy)、莽撞(careless)。例句:

The boy is like a bull in a china shop so you should be careful if you invite him to your house.

(那個男孩莽莽撞撞的,你邀請他來你家最好小心點)。

最後祝大家運勢「牛」轉乾坤,景氣走牛市(bull market)強強滾,最重要的是身體健康、可以be as strong as a bull(壯得跟牛一樣),一起開心大喊 Happy「牛」year!

【牛刀小試】

1. The football team was ______ for the university. 這支足球隊是這間大學的搖錢樹。

2. Whatever you do, don't say anything bad about football to Jerry. It is______ to him and he tends to take any remarks personally. 不論你做什麼,總之不要和Jerry 講任何關於足球的壞話,這個對他而言就是一個神聖話題,他會認為所有評論都是在針對自己。

3. The lecturer's speech is dragging on for ages. It feels like he's going to talk ______. 這個講者的演講拖好久,感覺他會講到天荒地老。

4. It's time to ______ and ask out that girl you like! 該是時候,鼓起勇氣邀請你喜歡的女生出去約會了。

5. Grandma's living-room is so full of trinkets and knickknacks that it's hard not to feel like ______. 奶奶的客廳擺滿小飾品跟小玩意,很難不讓人覺得自己笨手笨腳的。

解答:

1. a cash cow

2. a sacred cow

3. until the cows come home

4. take the bull by the horns

5. a bull in a china shop

文╱吳詩綺

(中時新聞網)