蘋果（Apple）在2020年底推出的iPhone 12系列，史無前例共有4款，能帶給消費者史上最多的新選擇。然而並不是每一個款式都那麼受到歡迎！因為近日傳出蘋果可能在Q2停產iPhone 12 mini，讓iPhone 12系列的組合少了一個經典角色。

《wccftech》引述摩根大通（JP Morgan）分析師William Yang的看法，他指出因為需求疲軟的緣故，他認為蘋果供應鏈將會在2021年Q2停產iPhone 12 mini。他的分析預測很可能是基於先前已知的相關統計數據，此前大摩（Morgan Stanley）曾有相關報告指出，因為需求相對不強烈，蘋果減少了200萬支iPhone 12 mini 的訂單，而將銷售重點放在iPhone 12 Pro等機種之中。

先前的統計報告指出，在2020年10月至11月之間，在美國地區iPhone 12 mini是iPhone 12系列4款機種中銷量最差的。而除了對比同期款式來說，銷量不很亮眼之外；iPhone 12 mini小巧的機身，也讓它必須要與iPhone SE（2020年款式，399美元）以及iPhone 11（599美元）等機種來競爭。根據Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) 統計，iPhone SE以及iPhone 11的銷量佔2020年Q3 全美所有iPhone銷量的50%以上。

iPhone 12全系列。（黃慧雯攝）

除了對比iPhone 12整體系列來說，較不受歡迎；價格上也可能跟入門/舊款機種接近，因此形成競爭態勢。iPhone 12 mini在市場上較不受歡迎的原因，也來自它因為具備小巧機身而來的天生劣勢。iPhone 12 mini與其他iPhone 12系列一樣支援5G，相對4G來說更為耗電，因此機身小巧的特性讓iPhone 12 mini原本的電池續航力就難以跟其他iPhone 12系列對比，成為了同在市場上競爭時的最大劣勢之一。

然而iPhone 12 mini的出現，仍舊會令不少資深iPhone用戶倍覺感動，因為它輕巧的機身，可以輕鬆使用單手操控。不過即便如此，難以吸引足夠的消費者選購，仍是不爭的事實。在iPhone 12 mini傳出可能在Q2提早停產的消息後，不禁令人好奇，蘋果會否在2021年的新iPhone系列中持續推出mini款式？

(科技)